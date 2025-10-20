 A Rede de Farmácias Associadas fez até ontem a 18ª Feira de Negócios da Rede, no Serra Park, em Gramado, com centenas de empreendedores farmacêuticos, fornecedores e profissionais de diversos estados. A movimentação esperada foi de R$ 120 milhões, alta de 10% frente a 2024. "A feira é um momento de integração entre os associados, de troca de conhecimento e de valorização do relacionamento humano", define Ben Hur Jesus de Oliveira, presidente da rede.

 O Grupo Lebes fez uma reconfiguração, oficializando operações nas áreas financeira e logística, "consolidando um modelo verticalizado e multifacetado que é tendência no segmento", diz a varejista. A rede tem mais de 300 unidades nos três estados do Sul, além de indústria de vestuário. Este ano o grupo deve faturar cerca de R$ 2 bilhões. O grupo tem, além do negócio direto de lojas, Lebes Financeira, Lebes Cobrança, Fundo de Investimento (FIDC), IntechLog (inteligência estratégica para gerenciamento da frota e otimização de rotas) e Ellosul (logística).

 O Grupo Pereira, dono da bandeira Fort, começa a adotar no Estado o Projeto Reeducando, que reinsere presos e tem foco na redução da reincidência criminal. A iniciativa, criada em 2014, já beneficiou mais de 700 pessoas no Brasil.