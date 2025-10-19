Grafites valorizam empreendimento em frente à Redenção em Porto Alegre

A arte valoriza o varejo, da loja ao negócio imobiliário. A tendência já emplacou em diversos bairros de Porto Alegre. Agora é a vez da Incorporadora Nazale, que chamou o artista gaúcho Renam Canzi, o Casulo, para grafitar diferentes pontos de uma construção finalizada na avenida João Pessoa, em frente ao Parque da Redenção, quase rua da República, no bairro Cidade Baixa.

Para uma região que combina outros projetos imobiliários recentes e imóveis comerciais degradados, muitos com placas de aluga-se, o Vert Home Park injetou novos atrativos. O contraste, graças ao ingrediente artístico, ganha mais impacto com o verde dominante do parque, um dos principais da Capital.

Arte está na entrada do prédio, chamando a atenção na região e de quem passa pela calçada PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Resultado: o edifício, com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 35 milhões, está com 75% de unidades vendidas, segundo a incorporadora. Quem entra no Vert Home Park e se depara com os painéis, desde a entrada, percorrendo o hall, os ambientes internos e a cobertura, nem parece que está na mesma região.

"Unimos arte urbana e arquitetura contemporânea: grafites exclusivos retratam uma arara-vermelha, um fragmento humano e uma vegetação que envolve o concreto, em um convite à reflexão sobre a conexão entre urbanidade e meio ambiente", descreve a empresa, em nota à coluna.

São 50 apartamentos de um e dois dormitórios, alguns com terraço. Na parte de serviços, o condomínio tem salão de festas, academia, espaço pet, lavanderia compartilhada e o rooftop com churrasqueiras, mesinhas, sofás, grama artificial e vista do Parque Farroupilha, nome oficial da Redenção.

O hall de entrada também apresenta painel de Casulo, combinando elementos humanos e animais PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

O sócio-fundador da Nazale, José Nazareno, explica que o projeto "reflete a visão da empresa de criar espaços que dialogam com o entorno urbano e promovem experiências significativas para os moradores". “Queríamos que fosse mais do que um endereço, mas um espaço que traduzisse o equilíbrio entre o concreto e o verde, entre o ritmo da cidade e o bem-estar", traduz o empreendedor, na nota.

A região onde fica o Vert combina operações novas chegando, como um Press Café, que será aberto em um edifício erguido recentemente, na República. Outros projetos estão em linha. A revitalização do Nova Olaria, na rua Lima e Silva já está em execução. O Grupo Zaffari faz estudos para ampliar o supermercado, com prolongamento até a João Pessoa.