Caito Maia faz 'oxigenação' de lojas da Chilli Beans: "O franqueado precisa estar no jogo"

O assunto é varejo e é com sangue quente, porque tem o fundador e CEO da Chilli Beans, maior rede de óculos solares da América Latina, Caito Maia: "Brinco: é legal que o sangue esquente, mas é legal o sangue esfriar de vez em quando, senão você fica louco", diz o empresário descontraindo, ao abrir o videocast da coluna Minuto Varejo que está no ar.

A adrenalina está no livro do CEO, "Se parar o sangue esfria". Maia falou sobre o processo de criação das coleções, quando busca inspiração na música, área de formação do empresário, e do desafio de levar pontos a cidades com 50 mil habitantes para acelerar a expansão, com plano de dobrar o número atual de 1,4 mil lojas.

A rede faturou R$ 1 bilhão em 2024, está em 22 países e tem 6 mil funcionários. Aliás, o tamanho da operação e como alguns franqueados se entregam ou não à marca e se dividem com outros negócios é um assunto que vem tirando o sono de Maia:

"Estamos fazendo uma oxigenação da rede. O franqueado precisa estar no jogo", exemplifica, e confessa logo depois na entrevista no videocast: "Tenho um problema que não consigo conter hoje, que é o cara ganhando dinheiro na franquia da Chilli Beans e gastando em outros lugares ruins, em outras franquias. Nos ferramos e o cara também".

Minuto Varejo - O que a música ajuda na hora de pensar e fazer produtos como a Chili Beans?

Maia - Muito legal essa sua pergunta. A música, a moda e a arte, que são os meus pilares, ajudaram muito a gente a ter uma personalidade diferente. A gente usa, inclusive, umas linguagens de banda. Quando vou visitar lojas, falo turnê. É algo lúdico. A gente não vende mais óculos, mas história.

MV - Tu participa de todos os processos criativos?

Maia - As pessoas perguntam se estou no dia a dia. O Caito mora lá na empresa (risos). Eu ainda posso contribuir muito. Tenho um time incrível, mas experimento todos os óculos. Aprovo e reprovo tudo. Todas as coleções, os temas, as decisões, tudo passa comigo.

MV - A competição nesse mercado está mais acirrada, com mais marcas e design?

Maia - Tenho de ter cuidado para não parecer arrogante. A gente criou uma estrutura e história que não temos concorrente. Não tem uma outra monomarca que só vende o produto desenvolvido por ela, feito por ela nesse tamanho no Brasil. Criamos esse mercado. Mas mais do que isso: criamos uma faixa de preço no que entrego que não tem outro no mercado. O preço médio é R$ 303,00. Mas nosso tíquete médio é R$ 480,00. A gente tem grandes fábricas na China, maravilhosas e com muita qualidade. Lançamos uma coleção inspirada no café. A gente pôs pó de café na arte do óculos! O céu é o limite. Como temos grande volume, ganho na negociação.

MV - O que as pessoas mais levam em conta quando compram um óculos?

Maia - Ele (cliente) entra na loja e a primeira coisa que ele fala é sobre o formato - redondo, quadrado. Se for redondo, temos uma parede de óculos nesse formato. Como temos uma experiência de contar a história através do produto, o vendedor já começa a contar desde o tema, a coleção. Depois, o franqueado precisa entender o poder aquisitivo do consumidor, quanto ele pode pagar por um óculos. Hoje temos 10% menos fluxo em shopping centers e 90% das pessoas estão com menos renda. As faixas de preço que vendemos mais indicam isso. Criamos produtos que cabem no bolso do brasileiro. Como desenvolvemos tudo fica mais fácil. Olhe o portfólio para ver o que está performando bem. Preço? Qualidade? Modelagem? E põe energia naquilo que é "pão francês". Meu conselho para os empreendedores é: ache o seu pão francês, entenda o seu cliente, veja o preço e põe energia nisso.

MV - E dá para juntar os três?

Maia - Com certeza. É o varejo, cara. Mas vou te falar uma coisa, que é uma verdade. Percebo que o gestor, o dono (franqueado), está muito longe da realidade quando pergunto como está a loja, o que está indo bem e o que não está. Quando você corta essa distância, as coisas começam a acontecer. Temos pontos performando super bem e outros não. Quando não vende bem é porque o franqueado está distante. Ele não vai na loja, não conversa com o time, não vê se o produto que ele está comprando está bom ou se o mix está bom. O cara se acomoda. Se você quer estar no varejo, tem que estar no chão de loja mesmo. Você descobre muito de oportunidade, se aproxima do time, vê as dificuldades e as facilidades.

MV - Como está o desempenho da Chilli Beans?

Maia - Esse é um ano muito difícil. Não vou mentir para você. A nossa meta era crescer 10%. Vamos crescer 7%, 8%. Estamos fazendo uma oxigenação da rede. Mudamos alguns franqueados. O franqueado precisa estar no jogo. Um lojista de Porto Alegre tem de estar me cutucando, participando da gestão e do crescimento da marca. Tenho um problema que não consigo conter hoje, que é o cara ganhando dinheiro na franquia da Chilli Beans e gastando em outros lugares ruins, em outras franquias. Nos ferramos e o cara também. É um dos problemas mais graves e não tenho muito o que fazer porque o dinheiro é dele. Não tem como restringir. Só se fizer um contrato de exclusividade, mas isso fica muito tirano. Não sou tirano.

MV - Como vocês detectam isso?

Maia - Somos uma das poucas empresas no Brasil que sabemos tudo sobre a loja. Tudo: margem, estoque, custo do vendedor. Quando visito uma unidade, já chego com raio-x. Conseguimos mapear a saudabilidade do fluxo de caixa. Franquia sempre tem isso. É o ônus de você não ser o dono.

MV - E o plano de ter loja em cidades menores? Como está isso?

Maia - Não consigo abrir loja em cidades de 50 mil habitantes porque o custo (aluguel) é muito alto. Só que são 900 municípios com essa população onde não estamos. Criamos o Eco Chilli, um contêiner sustentável que chega nessas cidades. E daí o quê? Tu vai alugar um terreninho, uma esquina, sei lá? Terreninho, chãozinho. É barato. Você pode movê-lo até achar o ponto certo. Já temos 110. A loja contêiner custa R$ 80 mil. O payback é baixo, o cara gira e consegue abrir vários.