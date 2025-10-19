Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 19 de Outubro de 2025 às 17:45

Caito Maia faz 'oxigenação' de lojas da Chilli Beans: "O franqueado precisa estar no jogo"

'Tenho um problema: o cara (lojista) ganhando dinheiro na Chilli Beans e gastando em outros lugares ruins'

'Tenho um problema: o cara (lojista) ganhando dinheiro na Chilli Beans e gastando em outros lugares ruins'

DANI BARCELLOS/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
O assunto é varejo e é com sangue quente, porque tem o fundador e CEO da Chilli Beans, maior rede de óculos solares da América Latina, Caito Maia: "Brinco: é legal que o sangue esquente, mas é legal o sangue esfriar de vez em quando, senão você fica louco", diz o empresário descontraindo, ao abrir o videocast da coluna Minuto Varejo que está no ar.
O assunto é varejo e é com sangue quente, porque tem o fundador e CEO da Chilli Beans, maior rede de óculos solares da América Latina, Caito Maia: "Brinco: é legal que o sangue esquente, mas é legal o sangue esfriar de vez em quando, senão você fica louco", diz o empresário descontraindo, ao abrir o videocast da coluna Minuto Varejo que está no ar.
A adrenalina está no livro do CEO, "Se parar o sangue esfria". Maia falou sobre o processo de criação das coleções, quando busca inspiração na música, área de formação do empresário, e do desafio de levar pontos a cidades com 50 mil habitantes para acelerar a expansão, com plano de dobrar o número atual de 1,4 mil lojas.
A rede faturou R$ 1 bilhão em 2024, está em 22 países e tem 6 mil funcionários. Aliás, o tamanho da operação e como alguns franqueados se entregam ou não à marca e se dividem com outros negócios é um assunto que vem tirando o sono de Maia:
"Estamos fazendo uma oxigenação da rede. O franqueado precisa estar no jogo", exemplifica, e confessa logo depois na entrevista no videocast: "Tenho um problema que não consigo conter hoje, que é o cara ganhando dinheiro na franquia da Chilli Beans e gastando em outros lugares ruins, em outras franquias. Nos ferramos e o cara também". 
Minuto Varejo - O que a música ajuda na hora de pensar e fazer produtos como a Chili Beans?
Maia - Muito legal essa sua pergunta. A música, a moda e a arte, que são os meus pilares, ajudaram muito a gente a ter uma personalidade diferente. A gente usa, inclusive, umas linguagens de banda. Quando vou visitar lojas, falo turnê. É algo lúdico. A gente não vende mais óculos, mas história.
MV - Tu participa de todos os processos criativos?
Maia - As pessoas perguntam se estou no dia a dia. O Caito mora lá na empresa (risos). Eu ainda posso contribuir muito. Tenho um time incrível, mas experimento todos os óculos. Aprovo e reprovo tudo. Todas as coleções, os temas, as decisões, tudo passa comigo. 
MV - A competição nesse mercado está mais acirrada, com mais marcas e design?
Maia - Tenho de ter cuidado para não parecer arrogante. A gente criou uma estrutura e história que não temos concorrente. Não tem uma outra monomarca que só vende o produto desenvolvido por ela, feito por ela nesse tamanho no Brasil. Criamos esse mercado. Mas mais do que isso: criamos uma faixa de preço no que entrego que não tem outro no mercado. O preço médio é R$ 303,00. Mas nosso tíquete médio é R$ 480,00. A gente tem grandes fábricas na China, maravilhosas e com muita qualidade. Lançamos uma coleção inspirada no café. A gente pôs pó de café na arte do óculos! O céu é o limite. Como temos grande volume, ganho na negociação.
MV - O que as pessoas mais levam em conta quando compram um óculos?
Maia - Ele (cliente) entra na loja e a primeira coisa que ele fala é sobre o formato - redondo, quadrado. Se for redondo, temos uma parede de óculos nesse formato. Como temos uma experiência de contar a história através do produto, o vendedor já começa a contar desde o tema, a coleção. Depois, o franqueado precisa entender o poder aquisitivo do consumidor, quanto ele pode pagar por um óculos. Hoje temos 10% menos fluxo em shopping centers e 90% das pessoas estão com menos renda. As faixas de preço que vendemos mais indicam isso. Criamos produtos que cabem no bolso do brasileiro. Como desenvolvemos tudo fica mais fácil. Olhe o portfólio para ver o que está performando bem. Preço? Qualidade? Modelagem? E põe energia naquilo que é "pão francês". Meu conselho para os empreendedores é: ache o seu pão francês, entenda o seu cliente, veja o preço e põe energia nisso.
MV - E dá para juntar os três?
Maia - Com certeza. É o varejo, cara. Mas vou te falar uma coisa, que é uma verdade. Percebo que o gestor, o dono (franqueado), está muito longe da realidade quando pergunto como está a loja, o que está indo bem e o que não está. Quando você corta essa distância, as coisas começam a acontecer. Temos pontos performando super bem e outros não. Quando não vende bem é porque o franqueado está distante. Ele não vai na loja, não conversa com o time, não vê se o produto que ele está comprando está bom ou se o mix está bom. O cara se acomoda. Se você quer estar no varejo, tem que estar no chão de loja mesmo. Você descobre muito de oportunidade, se aproxima do time, vê as dificuldades e as facilidades. 
MV - Como está o desempenho da Chilli Beans?
Maia - Esse é um ano muito difícil. Não vou mentir para você. A nossa meta era crescer 10%. Vamos crescer 7%, 8%. Estamos fazendo uma oxigenação da rede. Mudamos alguns franqueados. O franqueado precisa estar no jogo. Um lojista de Porto Alegre tem de estar me cutucando, participando da gestão e do crescimento da marca. Tenho um problema que não consigo conter hoje, que é o cara ganhando dinheiro na franquia da Chilli Beans e gastando em outros lugares ruins, em outras franquias. Nos ferramos e o cara também. É um dos problemas mais graves e não tenho muito o que fazer porque o dinheiro é dele. Não tem como restringir. Só se fizer um contrato de exclusividade, mas isso fica muito tirano. Não sou tirano.
MV - Como vocês detectam isso?
Maia - Somos uma das poucas empresas no Brasil que sabemos tudo sobre a loja. Tudo: margem, estoque, custo do vendedor. Quando visito uma unidade, já chego com raio-x. Conseguimos mapear a saudabilidade do fluxo de caixa. Franquia sempre tem isso. É o ônus de você não ser o dono.
MV - E o plano de ter loja em cidades menores? Como está isso?
Maia - Não consigo abrir loja em cidades de 50 mil habitantes porque o custo (aluguel) é muito alto. Só que são 900 municípios com essa população onde não estamos. Criamos o Eco Chilli, um contêiner sustentável que chega nessas cidades. E daí o quê? Tu vai alugar um terreninho, uma esquina, sei lá? Terreninho, chãozinho. É barato. Você pode movê-lo até achar o ponto certo. Já temos 110. A loja contêiner custa R$ 80 mil. O payback é baixo, o cara gira e consegue abrir vários.

No Ponto

Feira organizada pela rede Farmácias Associadas deve reunir 3,8 mil participantes no Serra Park

Feira organizada pela rede Farmácias Associadas deve reunir 3,8 mil participantes no Serra Park

TIAGO KONRATH/DIVULGAÇÃO/JC
 A Rede de Farmácias Associadas fez até ontem a 18ª Feira de Negócios da Rede, no Serra Park, em Gramado, com centenas de empreendedores farmacêuticos, fornecedores e profissionais de diversos estados. A movimentação esperada foi de R$ 120 milhões, alta de 10% frente a 2024. "A feira é um momento de integração entre os associados, de troca de conhecimento e de valorização do relacionamento humano", define Ben Hur Jesus de Oliveira, presidente da rede.
 O Grupo Lebes fez uma reconfiguração, oficializando operações nas áreas financeira e logística, "consolidando um modelo verticalizado e multifacetado que é tendência no segmento", diz a varejista. A rede tem mais de 300 unidades nos três estados do Sul, além de indústria de vestuário. Este ano o grupo deve faturar cerca de R$ 2 bilhões. O grupo tem, além do negócio direto de lojas, Lebes Financeira, Lebes Cobrança, Fundo de Investimento (FIDC), IntechLog (inteligência estratégica para gerenciamento da frota e otimização de rotas) e Ellosul (logística).
 O Grupo Pereira, dono da bandeira Fort, começa a adotar no Estado o Projeto Reeducando, que reinsere presos e tem foco na redução da reincidência criminal. A iniciativa, criada em 2014, já beneficiou mais de 700 pessoas no Brasil.

Coluna de quinta

A coluna mostra as redes gigantes de varejo do Estado que estão mudando jornadas para manter e atrair pessoas para vagas de emprego. 

Notícias relacionadas