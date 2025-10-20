Marcas gaúchas apostam em produtos para Halloween

Halloween movimenta marcas gaúchas e não é de agora. A Docile, maior exportadora de doces do Brasil, espera crescer 20% na temporada, que teve influência da popularidade do dia das bruxas nos Estados Unidos. "É um período de ouro para o segmento, impulsionando as vendas e a presença da marca em diferentes regiões", comenta, em nota, a diretora comercial e de trade da Docile, Adriana Donelian. Produtos monodose, com pouca gramatura, que combinam com as brincadeiras, são mais demandados. Itens temáticos giram mais. incluindo, claro, formatos e cores de abóbora. "As pastilhas de Halloween são a grande novidade da temporada, com o apelo do pinta-língua", diz a marca. A Docile informa que a busca pelo portfólio pelos revendedores ocorreu em julho. Para consumidor final, a compra se concentra nas duas últimas semanas antes dos festejos, em fim de outubro. Já quem gosta da série de doces à base de amendoim de outra gaúcha, a DaColônia, tem embalagens grandes no tema, à venda em supermercados. É uma das modalidades, e com volume - 560 gramas -, que foi aposta na atual temporada. " Estamos aproveitando a oportunidade sazonal para reforçar a presença da marca no ponto de venda", conta o diretor de marketing, Wagner Freitas, em nota. Hoje a DaColônia lidera o segmento creme e pasta de amendoim com 33,6% do mercado nacional.