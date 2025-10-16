A vida depois do Nacional

O Nacional Supermercados já é parte do passado do varejo gaúcho. Com a saída de cena da bandeira, decretada pela maior varejista brasileira, o Carrefour, sucessores das filiais aceleram as transformações e marcam reaberturas em pontos valorizados e com público consumidor ansioso para ter de volta o "super" perto de casa. Duas filiais reestreiam na semana que vem. A coluna já antecipou e mostrou no digital.
O Gauchão, rede da Capital, acelera a reforma no imóvel no bairro Santana, que reabre dia 22. Já o grupo Nicolini, de Bagé, finaliza a unidade no bairro Medianeira, em Santa Maria, que será reinaugurada no dia 23. O Minuto Varejo também foi avisado pela direção do Popular Supermercados, de Tramandaí, que a empresa vai assumir o Nacional de Santo Antônio da Patrulha. Com isso, a coluna estima que 22 das 39 lojas da antiga bandeira no Estado já têm destino. Faltariam 14, pois o Carrefour manteve três, mas com a sua marca.
O Nicolini já colocou a marca também na loja em Camaquã. O grupo negociou 11 supermercados com a varejista francesa, situadas nas Missões, no Centro, na Fronteira, na Campanha e no Sul. Oito já foram assumidas, e as de Dom Pedrito e Pelotas (duas) estão dependendo de imóveis. A unidade de Santa Maria ganhará mais relevância no futuro. O ponto será âncora de um megaempreendimento, com torres - uma corporativa e outra residencial -, e shopping center, projeto da construtora Jobim. A loja tem 2,7 mil metros quadrados de área de venda. Serão 150 funcionários, quadro que aumentou frente à operação anterior, informa Selmo Dias, diretor de relacionamento do grupo. O ex-Nacional na esquina das ruas Vicente da Fontoura e São Luis, no bairro Santana, na Capital, já tem as cores da bandeira gaúcha e dos novos donos - verde, amarela e vermelha.
A loja está passando por reforma, com atenção especial para piso e melhoria de seções, como a de hortifrúti. "Pegamos a chave esta semana", diz Jeferson Kruger, diretor do Popular. A meta é reabrir em janeiro, chegando a oito lojas, pois a sétima entra em operação no fim de novembro, onde foi a marca Super Certo.
Legado da bandeira fechada pelo Carrefour
Nacional de Santo Antônio da Patrulha será Popular Supermercados
/POPULAR SUPERMERCADOS/DIVULGAÇÃO/JC
Indefinidas: 14 lojas, entre elas os das avenidas Aureliano de Figueiredo Pinto e Teresópolis e das ruas José de Alencar e Romaguera Corrêa, na Capital, e outras no interior e Litoral Norte. Eram 39 lojas Nacional no começo de 2025 no Estado. Três (Barra do Ribeiro, Gramado e uma de Pelotas) viraram Carrefour.
Definidas: 22 lojas. Nicolini (11 lojas), Capital - Gauchão Supermercados (bairro Santana), Grupo Zaffari (Praia de Belas Shopping) e rede da RMPA (rua Gomes de Freitas), Curitibanos (Cachoeirinha), Índio (Guaíba), Kern (Novo Hamburgo), Madi (Gravataí), Mombach (Montenegro), Popular (Santo Antônio da Patrulha), SuperBom (Osório) e Viezzer (São Leopoldo (Viezzer).
Macromix já tem data
para abrir em Cachoeirinha
Loja do novo atacarejo vai reforçar a presença do grupo gaúcho
/GRUPO UNIDASUL/DIVULGAÇÃO/JC
Já tem dia de estreia do 14º atacarejo do grupo Unidasul, terceiro maior supermercadista do Rio Grande do Sul. A Macromix abre dia 30 de outubro a primeira unidade em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). A loja, na avenida Frederico Augusto Ritter, 320, está nas obras finais. A logomarca da bandeira foi instalada. O grupo destaca a abertura de empregos e adianta que o atacarejo oferecerá "conveniência para a comunidade local e regional". A varejista tem plano de expansão até 2027, somando mais de R$ 400 milhões entre novas lojas, incluindo da bandeira Rissul e reformas.
No Ponto
A Tramontina reedita seu outlet em duas sessões: 17 a 19 e 24 a 26 de outubro, na Factory Store (rua Maurício Cardoso, 193), em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. Será a 14ª edição. Sexta a sábado, a loja abre das 9h às 17h, e aos domingos, das 9h às 16h, informa a companhia. Os preços começam em R$ 5,00. Os consumidores podem escolher de talheres a panelas e porcelanas.
O SindilojasPOA faz hoje mais um Café com Lojistas, sobre como Automação e IA podem transformar os processos de venda e acelerar o crescimento das empresas, com Otto Hartmann. Vai das 8h30min às 10h30min, na rua dos Andradas, 1234, 9º andar, no Centro da Capital. Inscrições em sindilojaspoa.com.br.
A Suder Negócios é a nova franqueada da Auxiliadora Predial e deve adicionar R$ 150 milhões ao movimento de vendas de 2025 da rede. A Auxiliadora projeta R$ 2,75 bilhões em comercialização este ano, quase 40% acima do total de 2024.
O Índice de Inadimplência da CDL Porto Alegre bateu, em setembro, em 35,41% das pessoas físicas acima de 18 anos residentes no Estado. Em Porto Alegre, são 36,43% dos adultos com atrasos. Os dois recortes tiveram alta. Atrasos atingem 16,37% dos CNPJs estaduais e 17,36% dos porto-alegrenses.
Coluna de segunda
Minuto Varejo - QR code playlist YouTube
/QR CODE/REPRODUÇÃO/JC
Entrevista com o fundador e CEO da Chilli Beans, Caito Maia, ao videocast da coluna que já está no canal do Jornal do Comércio no YouTube.