A vida depois do Nacional

O Nacional Supermercados já é parte do passado do varejo gaúcho. Com a saída de cena da bandeira, decretada pela maior varejista brasileira, o Carrefour, sucessores das filiais aceleram as transformações e marcam reaberturas em pontos valorizados e com público consumidor ansioso para ter de volta o "super" perto de casa. Duas filiais reestreiam na semana que vem. A coluna já antecipou e mostrou no digital.

O Gauchão, rede da Capital, acelera a reforma no imóvel no bairro Santana, que reabre dia 22. Já o grupo Nicolini, de Bagé, finaliza a unidade no bairro Medianeira, em Santa Maria, que será reinaugurada no dia 23. O Minuto Varejo também foi avisado pela direção do Popular Supermercados, de Tramandaí, que a empresa vai assumir o Nacional de Santo Antônio da Patrulha. Com isso, a coluna estima que 22 das 39 lojas da antiga bandeira no Estado já têm destino. Faltariam 14, pois o Carrefour manteve três, mas com a sua marca.

O Nicolini já colocou a marca também na loja em Camaquã. O grupo negociou 11 supermercados com a varejista francesa, situadas nas Missões, no Centro, na Fronteira, na Campanha e no Sul. Oito já foram assumidas, e as de Dom Pedrito e Pelotas (duas) estão dependendo de imóveis. A unidade de Santa Maria ganhará mais relevância no futuro. O ponto será âncora de um megaempreendimento, com torres - uma corporativa e outra residencial -, e shopping center, projeto da construtora Jobim. A loja tem 2,7 mil metros quadrados de área de venda. Serão 150 funcionários, quadro que aumentou frente à operação anterior, informa Selmo Dias, diretor de relacionamento do grupo. O ex-Nacional na esquina das ruas Vicente da Fontoura e São Luis, no bairro Santana, na Capital, já tem as cores da bandeira gaúcha e dos novos donos - verde, amarela e vermelha.

A loja está passando por reforma, com atenção especial para piso e melhoria de seções, como a de hortifrúti. "Pegamos a chave esta semana", diz Jeferson Kruger, diretor do Popular. A meta é reabrir em janeiro, chegando a oito lojas, pois a sétima entra em operação no fim de novembro, onde foi a marca Super Certo.