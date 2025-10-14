Tramontina abre loja inédita e liquida 150 mil peças na Serra

Duas novidades envolvem a gigante gaúcha de panelas de inox, Tramontina. Uma delas costuma ser sucesso entre residentes devido ao atrativo de preços. Mais uma liquidação de itens da marca vai tomar conta da loja de fábrica. Serão 150 mil itens à venda. A outra novidade é a loja inédita que a Tramontina abriu, mas apenas no exterior, por enquanto.

É a primeira loja focada em ferramentas, a T tools, que estreou no exterior, em Bogotá, na Colômbia. Outra frente de varejo envolve nova edição da mega liquidação de ponta de estoque da marca, com oferta de 150 mil peças na loja de fábrica na Serra Gaúcha.

O Outlet Tramontina vai ser em duas sessões (17 a 19 e 24 a 26 de outubro), na Factory Store (rua Maurício Cardoso, 193), em C arlos Barbosa, na Serra Gaúcha. Vai ser a 14ª edição da queima de estoque. S exta a sábado, a loja abre das 9h às 17h, e aos domingos, das 9h às 16h, informa a companhia.

Os preços começam em R$ 5,00. Os consumidores podem escolher de talheres a panelas e porcelanas. "Em 2024, mais de 38 mil pessoas passaram pelo espaço", diz a marca.

O novo varejo da indústria, que tem também pontos de venda próprio em shopping centers, será exclusivo para ferramentas. É a T tools. A primeira unidade já opera em Bogotá, na Colômbia. São mais de 600 itens no mix para clientes B2B e B2P - ou seja, não é consumidor final. É focado em profissionais e negócios ligados a segmentos como indústria, construção, agro e ferragens.

"A loja faz parte de um processo de expansão do varejo próprio da Tramontina, que já conta com 21 filiais das T stores e duas T factory em nove estados do Brasil ( incluindo o Rio Grande do Sul ) e Distrito Federal e mais 14 em outros países latinos. Na Colômbia, estão cinco lojas. Outras unidades estão na Bolívia, no Chile e no Peru. A marca exporta para 120 países no mundo.