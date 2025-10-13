Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 13 de Outubro de 2025 às 14:28

Café com Lojistas debate o futuro das vendas com o advento da IA

Assistentes virtuais com IA, que ajudam o consumidor, chamaram a atenção na NRF, em Nova York

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
JC
A inteligência artificial (IA) é o tema do momento no varejo. Um dos desafios é como começar a usar a tecnologia, cujos impactos são considerados maiores que os do advento da internet, e como organizar e alimentar as ferramentas com dados para auxiliar na operação. O Sindilojas Porto Alegre vai dedicar o próximo Café com Lojistas ao tema.
Na quinta-feira (16), Otto Hartmann vai abordar como a "automação e IA podem transformar os processos de venda e acelerar o crescimento das empresas". O encontro começa às 8h30min e vai até as 10h30min, no auditório da entidade (Rua dos Andradas, 1234, 9º andar), no Centro Histórico da Capital. Inscrições em sindilojaspoa.com.br.

