Porto Alegre,

Minuto Varejo

Publicada em 11 de Outubro de 2025 às 09:40

Onde comprar o presente do Dia da Criança: físico ou digital?

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
As lojas físicas, como mostrou a coluna Minuto Varejo, apostam em grande movimento um pouco antes do Dia das Crianças ou da hora de dar o presente para os pequenos. Mas o mundo digital não vai ficar para trás. Uma das gigantes, a Amazon, anunciou campanha última hora, garantindo estrutura para entrega a tempo.
O comércio físico mostrou que o movimento estava "morno" dias antes. Nos pontos, a coluna identificou mais avós como os grandes compradores. Pesquisa do SindilojasPOA indicou que eles iriam dar mais presentes este ano, ganhando mais espaço entre os parentescos agendados para "comparecer" nas compras do Dia da Criança.
Já a campanha da Amazon Brasil aposta em redução de preços e "entregas ultrarrápidas", com reforço de capacidade nos 200 polos logísticos no País), diz a plataforma, em nota. Na lista de itens com mais estoque por serem mais requisitados, estão brinquedos, jogos e colecionáveis nacionais e importados, de marcas como Lego, Mattel, Hasbro, Galápagos, Grow, Estrela e Disney. 

