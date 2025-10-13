Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 13 de Outubro de 2025 às 00:25

No Ponto

Compartilhe:
JC
JC
 A CDL-POA e a Pucrs firmaram parceria com foco em iniciativas para fortalecer o comércio, urbanismo e aspectos sociais da Capital. A interface será com a Pucrs Consultiva. A cooperação prevê observatórios econômicos, capacitação de lojistas, transformação digital de empresas e revitalização do Centro Histórico.
 A CDL-POA e a Pucrs firmaram parceria com foco em iniciativas para fortalecer o comércio, urbanismo e aspectos sociais da Capital. A interface será com a Pucrs Consultiva. A cooperação prevê observatórios econômicos, capacitação de lojistas, transformação digital de empresas e revitalização do Centro Histórico.
 O McDonald's va abrir m quiosque de sobremesa em Camaquã.
> O Gauchão Supermercados estampou a logomarca na antiga loja do Nacional no bairro Santana, na Capital. Deve abrir dia 22.
 

Notícias relacionadas