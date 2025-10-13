 A CDL-POA e a Pucrs firmaram parceria com foco em iniciativas para fortalecer o comércio, urbanismo e aspectos sociais da Capital. A interface será com a Pucrs Consultiva. A cooperação prevê observatórios econômicos, capacitação de lojistas, transformação digital de empresas e revitalização do Centro Histórico.

 O McDonald's va abrir m quiosque de sobremesa em Camaquã.

> O Gauchão Supermercados estampou a logomarca na antiga loja do Nacional no bairro Santana, na Capital. Deve abrir dia 22.