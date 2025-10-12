Fermenta, novidade no DC Shopping, vai além de café, pão e croissant

“O Fermenta Pão e Cozinha, nosso novo projeto no 4º Distrito, trabalha com sustentabilidade. A gente quer trazer ao público a possibilidade de que o lixo é um resíduo de valor.” A afirmação da arquiteta Lisiara Simon, da Trino Arquitetura, está repleta de informação e serve para provocar o varejo sobre quanto é possível trazer elementos que, na prática, são alternativas viáveis de uso de materiais reciclados e com um detalhe: a opção não implica gasto maior na implantação do negócio, garante a arquiteta.

A coluna Minuto Varejo mostra que o novo negócio de gastronomia que já opera no DC Shopping, na Zona Norte de Porto Alegre, vai muito além de café, pão e croissant. Não que o trio não seja uma boa razão e, talvez, a principal, para o público conhecer e ficar ali pelas mesas do Fermenta, sem se preocupar com o tempo.

Ramalho aposta na atração e potencial do Quarto Distrito com Fermenta e restaurante PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Aliás, lembrando, a padaria/cafeteria está no cardápio do MuleBule, do empresário Nelson Ramalho, que também abriu recentemente o Refeitório, restaurante que lota nos almoços, na área onde foi Mercado Paralelo, complexo arrasado pela enchente de 2024 e que não conseguiu retornar. O MuleBule tem outras frentes, uma delas de eventos e também atende outros pontos de alimentação na Capital.

Agora, vamos ao menu sustentável do Fermenta. Desde o letreiro com o nome às mesas e bancadas onde ficam os quitutes, há elementos que conectam com a preocupação ambiental.

“Temos acrílico reciclado (letreiro), que é um processo incrível. Usamos madeira de reuso ou demolição”, lista Lisiara, que já teve conteúdo retratado pelo Minuto Varejo, publicado no caderno Empresas & Negócios, envolvendo a loja também super alinhada com sustentabilidade, que ela montou na última Casa Cor gaúcha, que foi no antigo terminal do Aeroporto Salgado Filho.

minuto varejo fermenta dc shopping padaria cafeteria - sustentabilidade - mobiliário - Porto Alegre - alimentação - gastronomia PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Mas o que é mais inusitado (pelo menos a coluna não tinha visto ainda) - e que vale os leitores que forem ao Fermenta prestarem atenção -, é o material que compõe as mesas e bancadas.

“Temos em toda a loja 18.700 tubos de creme dental. É demais, não?”, exclama a autora do conceito do projeto. Onde estão esses tubos, Lisiara?, indaga a coluna. “Estão nessa mesa (aponta para o móvel maior e que forma uma ondulação em meio ao salão). Ela tem 6.400 tubos de creme dental prensados. Todos (tubos) que estariam em um aterro sanitário ou no mar ou em vários outros lugares e não ressignificados”, descreve ela.

Para quem já ficou curioso em saber onde se pode conseguir as placas de “tubos de pasta dental”, Lisiara explica que é uma indústria pequena que faz as peças em São Paulo. “Compramos as chapas e transformamos em produto, como mesas e bancadas”, cita ela. “No que a nossa criatividade voar e for possível fazer”, descontrai ela, mas com foco total na viabilidade também financeira do projeto.

“Ficou muito mais barato. Se fôssemos trabalhar com madeira nova, pedras ou granito nas mesas e bancadas, o custo seria muito maior. Ficou muito mais acessível. Custo e benefício também são trabalhados nesse projeto”, destaca a profissional.

Minuto Varejo - Fermenta - cafeteria padaria DC Shopping - nova operação - Porto Alegre - serviço - alimentação - gastronomia - quarto Distrito LISIARA SIMON/DIVULGAÇÃO/JC

O verde também amplia o universo ambiental, com plantas que estão na fachada. “A gente adora o verde, a natureza, a biofilia. A iluminação é outro elemento que torna o lugar mais aconchegante. Fora as cores que a gente elegeu, como se fosse uma coisa meio trigo, meio assando pão. As cores transmitem bastante isso”, detalha a arquiteta, sobre mais características do lugar.

Sobre a viabilidade de adotar e executar a ideia, a arquiteta lembra que “a ideia sempre é levar ao público as possibilidades de reuso”:

“Para que as pessoas possam ver e sentir e comecem a acreditar que a gente pode, sim, transformar, dentro da indústria ou não, todo o lixo que estaria em lugares não desejáveis. Tudo dentro do ciclo reverso. Acreditamos que a economia tem de ser circular e não linear”, conecta ela.

Lisiara aproveita para provocar: “A indústria tem que dar mais opções para que a gente, como arquiteto, possa especificar mais”.

Painéis de tudo de pasta de dente e madeira de resto estão em acabamentos da operação PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

“Precisamos entender que, sim, os materiais de reciclagem podem ser transformados em algo de muito valor”, reforça a arquiteta. Como as pessoas reagem ao saber que milhares de tubos, que antes povoavam a rotina dentro de casas, agora estão sob o café, pão e croissant? Lisiara descreve com orgulho:

“Os clientes se surpreendem. Essa surpresa emociona e mostra realmente que a gente está no caminho certo”.

Ao apostar na solução justamente em um cenário que sofreu fortemente com a inundação histórica, com causas também ligadas a resíduos lançados em redes sanitárias e rios, o novo negócio do MuleBule transcende a fronteira dos produtos e serviços e se credencia a ser exemplo. Quem mais se habilita?