Lojas ampliam e crescem com ajuda de shopping após enchente em Canoas

Uma iniciativa solidária que foi puxada pelo Canoas Shopping, após a enchente histórica de 2024, mostra a resiliência e quanto uma nova chance pode impactar e mudar a trajetória de lojas e seus empreendedores. O shopping estimou que cerca de 5 mil pequenas e médias empresas em sua área de influência tenham sofrido prejuízos diretos e mobilizou esforços para apoiar a retomada econômica.

Pelo menos seis delas puderam ocupar espaços do empreendimento. O aluguel não foi cobrado por quatro meses, apenas despesa de luz. Elidiane Rodrigues, que teve sua loja de moda feminina no bairro Harmonia arrasada, aproveitou a oportunidade. “Nosso fluxo de atendimento aumentou, além da equipe e de produtos, com novas marcas”, descreve Elidiane, que já ampliou o espaço: “Temos uma loja conceito do jeito que sonhamos”.

Outra história inspiradora é a da fotógrafa Aline Rodrigues, que perdeu boa parte do seu estúdio às vésperas do Dia das Mães, uma das datas mais importantes para o setor. “Estava sem rumo, desanimada. Voltamos a ser vistos. Meu foco hoje é resgatar memórias, porque a maior dor dos clientes não foi só perder bens, mas fotos que foram levadas pela lama”, diz Aline.

Os proprietários da loja Deluxe dizem que, sem o aluguel solidário, “a retomada das vendas seria muito mais lenta e difícil”. “Temos planos para a abertura de uma segunda loja no shopping, com foco em moda masculina, em 2026”, adiantam os donos.

“A ação contribuiu para a reconstrução de negócios, além de impulsionar o crescimento de quem permaneceu no shopping e de quem retomou operações nos bairros”, associa Rodrigo Miranda, gerente geral do Canoas Shopping, em nota para o Minuto Varejo.