C&A: jornada da consumidora guia aplicativo e puxa vendas da varejista

A aposta nas soluções do digital para influenciar o consumo no ponto físico explica muito da evolução e crescimento de uma das maiores redes de varejo de moda do Brasil, de capital estrangeiro, a holandesa C&A.

Quem detalha como tem sido o percurso da gigante, que vem entregando resultados expressivos de receita e mercado, rivalizando com concorrentes como Lojas Renner e que já tem nova rival, a sueca H&M - aliás, vizinha de frente no Iguatemi São Paulo -, é o diretor de Canais Digitais, Roni Magalhães, que está em novo videocast da coluna Minuto Varejo, captado dentro de uma das filiais da rede.

Com 25 anos de atuação no on-line, com passagem pelo Submarino, um dos precursores de vendas digitais, Magalhães também valoriza projeto Minha C&A, com mulheres empreendedoras, nascido na pandemia e que gera receita às participantes, a partir de conteúdos de moda e venda de produtos da marca.

Minuto Varejo - Quanto o digital puxa o desempenho da rede?

Roni Magalhães - A companhia lançou no começo de 2025 um novo aplicativo. Fomos subindo as novidades, conforme íamos fazendo pesquisas de experiência com as consumidoras, atendendo ao que elas procuravam. No Brasil, praticamente ninguém faz essa conversa que traz a consumidora. Fomos à loja física entender o que ela busca e o que ela fala. É importante que o aplicativo tenha isso. Entendemos o que ela queria e deu muito certo. Depois que lançamos, dobramos a conversão. Foi incrível!

MV - Como vocês conseguiram esse resultado?

Magalhães - Usamos muita Inteligência Artificial (IA) no próprio site. Implantamos uma nova busca de produtos. Antes a consumidora procurava muito o nome do produto, como camisa branca, vestido, etc, e hoje, com esse avanço todo da tecnologia e da IA, cada vez mais o contexto é importante. A cliente conversa, fala o que quer, como um vestido de festa ou a roupa para ir a um churrasco. Ela pergunta o que a gente indica. Isso é diferente de só entregar o produto. Retomamos a live, que cresceu muito na pandemia e achavam que as pessoas não aguentavam mais. Fizemos na Black Friday de 2024, mas com apoio da IA, que ia sinalizando dados de audiência, regiões, o que os públicos estavam falando, que produto mais queriam. Resultado: crescemos 50% na campanha.

MV - Como a C&A vai formatando e qual é o efeito da operação omnicanal?

Magalhães - A gente tem parceiros trabalhando com a gente, nem tudo é feito internamente. Tem a nossa área de tecnologia, que é maravilhosa. Tem a área de UX, que é muito boa também. A C&A foi se especializando e avançando nessas frentes do digital. Somos hoje uma das maiores operações omnicanal, que reúne a experiência da loja física e do on-line. Não tem concorrência entre os dois, eles se cumprimentam. Isso também envolve a logística, indicando se o produto pode sair de uma loja próximo da casa da pessoa para ela receber em até duas horas, por exemplo.

MV - Quando o on-line ganha mais força sobre o físico?

Magalhães - Também é muito comum a consumidora olhar nosso aplicativo antes de ir para a loja. Ela já vai preparada ao ponto. App, site e loja física dão informação para ela. Ela pode usar o provador virtual ou ir à loja para ver como é o modelo. A gente percebe que cada vez mais, e isso é comprovado, a venda converte três vezes mais. A pessoa compra três vezes mais quando ela compra nos dois canais.

JC - O consumo é mais racional e quanto assuntos como sustentabilidade entram na pauta?

Magalhães - O que vejo de mudança no comportamento no digital é uma consumidora mais consciente, com isso precisamos de mecanismos para ajudá-la a achar o produto. É uma personalização. Ela quer mais informação, só que ela quer também sem enrolação, quer que seja assertiva porque também o tempo dela é precioso. Ela quer saber da qualidade e de onde vem o produto. Se ela achou o que queria, vai para o checkout e paga. Isso tudo no app, que entrega mais experiência.

MV - O que a IA vai impactar mais daqui para frente?

Magalhães - É tudo muito novo. Nosso app já vem com IA, que elevou a personalização. É possível saber mais rapidamente os movimentos na navegação para direcionar o usuário. Daqui a pouco - e já está acontecendo -, vamos ter uma página da consumidora, baseada no seu gosto, comportamento e perfil. A inteligência artificial traz isso de inovador e, ao mesmo tempo, com muita rapidez. Tudo que inovamos até agora e continuamos tem também impacto da liderança da companhia estar dentro, estar apoiando.

MV - Vamos falar sobre empreendedorismo feminino. Como é o projeto da C&A nesta área?

Magalhães - A gente tem projeto há cinco anos que nasceu na pandemia, a Minha C&A, para que mulheres empreendessem. Então, teve aí uma frente muito forte. O que a gente começou lá pequeno, hoje tem 120 mil consultoras trabalhando e divulgando a marca e moda. Elas estão nas redes sociais, fazem teste de provador e fazem postagens. Elas são como influenciadoras, só que mais realistas, pois elas passam a verdade, não são celebridades. Elas passaram por uma experiência, mas que é cada vez mais direcionada para negócios também. Tem o perfil do programa no Instagram da C&A. As mulheres podem se inscrever na plataforma.