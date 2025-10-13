Magnabosco mostra trajetória de mais de 100 anos

A trajetória de um dos varejos de moda mais tradicionais do Rio Grande do Sul se confunde com as transformações econômicas e sociais da Serra Gaúcha, destaca a publicação lançada recentemente Magnabosco: Um Magazine Chamado Tempo. A varejista já foi mostrada em videocast da coluna Minuto Varejo e ainda em reportagens sobre novidades, como uma abrangência cada vez maior, com ações ligadas a marcas de luxo internacionais, e o espetáculo de Natal que já entrou no calendário da cidade e emociona gerações. "A Magnabosco se encaixa em muitas definições e chega aos 110 anos celebrando sua própria história, sua conexão com a memória coletiva da região e o êxito de um negócio altamente competitivo", diz a empresa. São quase 300 páginas que "entrelaçam a história da empresa com o passar das décadas, ressaltando a forte identificação da marca com sua cidade de origem e com a cultura italiana". Centenas de fotos do acervo da família Magnabosco, muitas delas inéditas ou antes restritas ao círculo familiar, ilustram a obra, produzida pela jornalista Valquíria Vita, da Legado Histórias de Vida. São mais de 30 depoimentos, entre eles de Lucy Magnabosco de Paula Moreira, filha dos fundadores Raymundo e Flora Magnabosco, de representantes de entidades locais e de executivos de marcas de moda nacionais e internacionais, parceiras de longa data. "O nome Magnabosco inspira a metáfora que conduz a trajetória do negócio. 'Magna' significa grande ou grandiosa; 'bosco', em italiano, quer dizer bosque ou floresta", detalha a publicação. "O livro é uma celebração da nossa permanência. É uma forma de valorizar o nosso legado, mas indo além: reconhecer Caxias do Sul e a Serra Gaúcha como palco e testemunhas desta trajetória”, sintetiza o CEO e quarta geração dos fundadores, Pedro Horn Sehbe.