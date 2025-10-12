Safira chega aos 75 anos com expansão e novo formato de loja

A vida começa aos 75 anos? Não, né, mas o tempo de vida pode demarcar uma nova fase, ainda mais em um negócio ligado a tendências e em busca de novos públicos. É o que a Safira, uma das redes de relojoaria mais tradicionais e longevas do mercado gaúcho, já traçou no seu plano daqui para frente, justamente no pós-75.

Entre as novidades, está ter um novo modelo de loja. A marca vai adotar, a partir de 2026, o formato de quiosques, que deverá vir com um design bem atrativo e conectado com o segmento da rede. Sobre o novo conceito, Lichtman adianta que "vai ser todo arredondado, inspirado no formato de um anel, para acolher o cliente".

"Foi pensado para ser sofisticado e, ao mesmo tempo, acessível", resume o diretor da rede, Luiz Lichtman, que prefere fazer suspense sobre imagens, mas promete que quando o projeto estiver totalmente aprovado, a coluna vai poder mostrar. Junto com a nova aposta de formato de varejo, outra decisão: ampliar o mercado, hoje restrito à Capital, à Região Metropolitana e ao Sul do Estado.

A Safira tem 10 lojas, entre shoppings e uma de rua na Capital, Canoas, Novo Hamburgo e Pelotas. "Estamos analisando propostas para o Paraná e São Paulo. Vamos abrir em 2026", projeta ele. A Serra gaúcha pode ser um dos destinos.

Lichtman aponta conexão entre novo projeto e venda digital para atender clientes SAFIRA/DIVULGAÇÃO/JC

"O projeto de quiosque faz parte da estratégia de expansão. A gente quer unir a força do e-commerce com a presença física da marca em outros locais, por meio de espaços modernos e tecnológicos", lista Lichtman, antecipando que o novo formato, mais compacto, é "diferente de tudo que existe no setor".

O digital virá com o conceito de vitrine infinita, com painéis em totens nos quais o consumidor poderá visualizar peças que não estão fisicamente no ponto, mas podem ser compradas. O quiosque, aliás, também terá a função de hub logístico para retirada de itens adquiridos no online. "Hoje 30% da nossa venda no digital opta por fazer a retirada física. E hoje não temos loja fora do Estado, por exemplo", detalha o diretor.

A estreia de quiosque também poderá abrir a rede, que atua hoje apenas com pontos próprios, para franquia, admite Lichtman: "É uma opção para a expansão". Os futuros pontos mais compactos não terão mix de uma loja convencional. Serão coleções em prata, relógios e óculos solares.

"O quiosque combina com uma venda mais dinâmica e tíquete mais baixo", cita o diretor. O foco é entrar em cidades acima de um milhão de habitantes, "para divulgar a marca".

Nos 75 anos, a marca lançou coleções temáticas. Algumas com parte do ganho revertido ao Instituto do Câncer Infantil (ICI). "Elas (coleções de aniversário) vêm impulsionando as vendas neste momento", comenta Lichtman, lembrando que a rede também se prepara para a "safra" de vendas das datas de fim de ano, de Black Friday - "data consagrada para a marca" -, e Natal.