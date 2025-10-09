 A Zara, no Iguatemi POA, reabre hoje após três dias para conclusão da ampliação de 50% da área da loja, a única da rede espanhola e uma das maiores e que mais faturam no mundo no segmento de moda (fashion) em Porto Alegre. A expansão da unidade vai permitir exposição (e venda) de mais coleções, entre feminino, masculino, infanto-juvenil e calçados (que ganhou

setor exclusivo).

 O iFood inaugurou o terceiro Ponto de Apoio para entregadores em Porto Alegre, na avenida Saturnino de Brito, 534, loja 2, no bairro Jardim Itu, na Zona Norte de Porto Alegre.

 A Comercial Zaffari abriu o 43º Stok Center, que fica em Pelotas.

 As lojas poderão abrir no domingo, 12 de outubro, Dia das Crianças, mas feriado da padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Aparecida, na Capital. O SindilojasPOA orienta que as empresas celebrem acordo coletivo com o Sindec-POA. A jornada máxima vai de seis a oito horas.

 A CDL-POA apurou a Inflação do Dia das Crianças 2025. O cálculo, com 22 bens e serviços, mostrou alta de 4,6% no Brasil e 2% na RMPA em 12 meses (setembro de 2024 a agosto passado). "As variações foram menores do que a inflação cheia", assinala o economista-chefe da entidade, Oscar Frank.

 O Mercado Livre (Meli) suspendeu anúncios de bebidas alcoólicas destiladas, numa reação "preventiva" aos casos de intoxicação por metanol.