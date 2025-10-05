No Ponto: Americanas, Zaffari, Panvel, Safira e ACPA

> A Americanas começa hoje a receber inscrições para 160 vagas em lojas no Estado. Também está aberto o processo para postos no Centro de Distribuição (CD) de Gravataí. No Brasil, são 5 mil empregos em pontos físicos e CDs para dar conta da demanda de fim de ano.

> O Grupo Zaffari comemorou os 90 anos com superevento para funcionários que teve como atração a cantora Claudia Leitte, na Pucrs, em Porto Alegre.

> A Panvel abre seleção para 119 vagas em lojas de Capão da Canoa, Imbé e Tramandaí.

> A Safira celebra 75 anos com três coleções exclusivas para a data, com doação de parte da receita para o Instituto do Câncer Infantil.