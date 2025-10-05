Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 05 de Outubro de 2025 às 20:21

No Ponto: Americanas, Zaffari, Panvel, Safira e ACPA

> A Americanas começa hoje a receber inscrições para 160 vagas em lojas no Estado. Também está aberto o processo para postos no Centro de Distribuição (CD) de Gravataí. No Brasil, são 5 mil empregos em pontos físicos e CDs para dar conta da demanda de fim de ano. 
> O Grupo Zaffari comemorou os 90 anos com superevento para funcionários que teve como atração a cantora Claudia Leitte, na Pucrs, em Porto Alegre.
> A Panvel abre seleção para 119 vagas em lojas de Capão da Canoa, Imbé e Tramandaí.
> A Safira celebra 75 anos com três coleções exclusivas para a data, com doação de parte da receita para o Instituto do Câncer Infantil
> A ACPA e CDL-POA, Sindha e SindilojasPOA promovem o painel Comunicação no Varejo: O lado humano do atendimento em vendas, no dia 9 de outubro, das 13h30min às 17h, no Palácio do Comércio, na Capital.

