Praça Mall terá marca nacional e estreia mais atrações em Gravataí

Novas marcas desembarcam no Praça Mall, a Rua Coberta de Gravataí, que estreou em 2024, e conta hoje com 40 operações. O empreendimento, que fica na área central da cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), aposta em conveniência, diversão e experiência.

“Entre as novidades, está a inauguração da Natura até o fim do ano. O novo espaço seguirá o formato arquitetônico mais recente da rede, reforçando a experiência de bem-estar e sustentabilidade que a Natura proporciona”, destaca, em nota, a gestão do Praça Mall.

Para o público infantil, já estão em funcionamento duas novas opções: a Casinha Brinquedos e Playground, voltada ao universo lúdico e criativo, e o novo espaço Inflável, que também pode ser usado para festas em “formato compacto e acessível”.

O sócio do complexo Henrique Gerstner destaca que melhorias estão sendo feitas nas instalações para “aprimorar a experiência do público”:

“Estamos investindo em climatização, infraestrutura, portas automáticas e aquecedores para os dias mais frios, sempre atentos a oferecer conforto, além da revitalização das praças centrais para esporte, cultura e lazer, tudo para reforçar a melhor experiência no espaço”, lista o sócio.

O Praça Mall, frisa ele, quer unir experiências que são associadas à Rua Coberta e às operações do complexo. Gerstner adianta que estão em andamento conversações para ampliar as marcas do mix, tanto de comércio e serviços, como de entretenimento.