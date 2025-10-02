Iguatemi terá restaurante argentino inédito no Brasil

"Em primeiríssima mão, vou contar ao Minuto Varejo", avisa a gerente-geral do Iguatemi Porto Alegre, Nailê Santos: "fechamos contrato com o La Cabrera, restaurante argentino, com 23 unidades em diversas partes do mundo, que estará no nosso Gardens". Mais uma novidade que a coluna traz aos leitores. Só faltou a Nailê dizer, mas a coluna registra: vai ser a primeira casa da grife internacional de gastronomia ligada a carnes no Brasil. Com a nova aquisição, o Iguatemi quase completa os espaços para restaurantes na nova área gourmet que abriu ontem no terceiro piso do complexo. A última vaga de restaurante já tem negociação em andamento, mas Nailê ainda não revela nomes. A praxe é divulgar depois de contrato assinado. "O público pode nos dizer o que quer", provoca a executiva. Na semana passada, a novidade foi o anúncio da H&M de que terá loja no Iguatemi e no Praia de Belas Shopping, em 2026. O La Cabrera tem sede em Buenos Aires, foi fundado pelo chef Gastón Riveira. A casa de carne, como a grife se intitula, está na América do Sul, no México, nos Estados Unidos, na Espanha e nas Filipinas. A marca está entre os melhores restaurantes de assado do mundo pela World Best Steak Restaurants. O La Cabrera abre em 2026 no novo espaço, que já tem Madero, Coco Bambus, Mamma Mia e Sakura. "O Gardens é um ambiente para experiências gastronômicas, repleto de restaurantes e com paisagismo super especial", define Nailê. Outras três operações inéditas entram no cardápio. Locale Caffe e Locale Trattoria, de São Paulo, já está aberto. O Amitiê Lounge, um wine bar, e o bistrô Playa Paris, da jornalista francesa e esposa do jogador do Grêmio Martin Braithwaite e com unidade em Barcelona, Anne-Laure Braithwaite, entram em cena até dezembro.

Caito Maia, 'Varejo se faz no chão da loja'

Fundador da Chilli Beans defendeu franquia para escalar pontos /NUVEMSHOP/DIVULGAÇÃO/JC

O fundador e CEO de uma campeã de lojas físicas, a Chilli Beans, Caito Maia, tem uma certeza: "o varejo se faz no chão de loja". "Por favor, exercitem canais de venda. Não necessariamente o clique. A conversão de venda é a única opção que você tem", aler-tou Maia, diante da plateia lotada do D2C Summit, da plataforma de e-commerce Nuvemshop, que terminou ontem no Distrito Anhembi, em São Paulo. A coluna fez cobertura do evento. O empresário, que soma hoje mais de 1,4 mil pontos da marca, mostrou que não é simples e viável expandir no físico. "Existem, no Brasil, 900 cidades com 50 mil habitantes ou menos. Não consigo abrir uma loja porque é muito caro o aluguel do ponto. Inventamos, então, um contêiner de material sustentável", indicou o CEO. "Já colocamos 150 desses e vamos colocar mil nessas cidades", projetou. Maia disse ainda que franquia é o melhor modelo para multiplicar pontos. "É um negócio que você consegue colocar 200, 300 lojas em quatro anos e de forma muito rápida e ágil." O CEO também falou o que foi decisivo na escalada da marca: "quando achei meu lugar na cadeia (varejo), minha vida mudou. Não sou fabricante, não sou varejista, sou gestor de moda. A escolha é super saudável para você crescer. Na verdade, não é saudável, ela é essencial para você crescer", aposta Maia.

Holandesa C&A voltará a abrir loja no Shopping Pelotas

Rede tem filiais em Porto Alegre, como no Iguatemi (foto) /PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Depois da sueca H&M anunciar lojas em dois shopping centers de Porto Alegre, (Iguatemi e Praia de Belas), a holandesa C&A, há muito tempo no Brasil, voltará a ter loja no Shopping Pelotas. A rede de moda vai ser a nova âncora do complexo, em área bem maior do que quando fechou em 2016 no shopping. Serão 1,7 mil metros quadrados de área de venda. As obras da filial estão ocorrendo ao lado da Americanas, que ficou menor para abrir mais espaço para a futura vizinha. A loja abre na segunda quinzena de dezembro, segundo o grupo AD, que é o gestor do shopping. A filial virá com novo conceito arquitetônico das unidades. O shopping já ganhou em 2025 Avatim, quiosque da We Pink, Art&Manhas e Loccitane au Brésil. Vão abrir este ano ainda Kings, Pega-pega, Milk Moo, Boba Joy, Galeto Mamma Mia, Golden Kids e Itália Estofados. O Pelotas tem 97% de ocupação. Está prevista ampliação, com projetos já em estudo para licenciar na prefeitura da cidade.

No Ponto

Minuto Varejo - Atacarejos - desco - grupo Imec - loja em Porto Alegre - Zona Norte /IMEC/DIVULGAÇÃO/JC

 O Imec, de Lajeado, abre hoje a terceira loja da bandeira de atacarejo Desco em Porto Alegre. Fica na avenida Assis Brasil, 4822, na Zona Norte. As outras ficam próximo ao Centro e na Zona Sul. A filial gerou 200 empregos diretos e indiretos. O mix da loja, com quase 2,5 mil metros quadrados (máximo permitido para a região), tem 7 mil itens. São 170 vagas de estacionamento. "É um atacado com praticidade, sortimento diferenciado e preços baixos", garante Fabiano Pivotto, CEO do grupo.  O Press Café, cafeteria do Grupo Press, terá unidade no bairro Cidade Baixa, na Capital, até dezembro. Vai ser na rua da República, 274, no Soul República. Outros Press vão abrir este ano ainda no Bourbon Carlos Gomes, na Capital, e em Itapema, em Santa Catarina. Todas franquias.

Coluna de segunda