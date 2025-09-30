Nuvemshop e Meta ofertam venda para lojistas via WhatsApp

A loja digital está voando e um dos combustíveis dessa arrancada exponencial é a Inteligência Artificial (IA). Até aqui, nenhuma novidade. O que tem de novo são as estratégias. E uma delas foi anunciada pela Nuvemshop, que, a exemplo do Mercado Livre, é argentina.

A plataforma que atende micro a médias empresas com lojas próprias no online vai ter toda a compra feita dentro do WhatsApp, em parceria anunciada como inédita no mundo com a Meta, dona do aplicativo de mensagens, do Facebook e do Instagram.

“Estamos no século em que o poder volta para as marcas e a conexão direta com consumidor”, avisou Alejandro Vázquez, presidente e cofundador da empresa de tecnologia e de capital fechado, por isso não há dados de receita da operação.

Vásquez disse que a plataforma deve ter crescimento de 60% na receita e projeta abrir capital em cinco a seis anos. Já a solução na colaboração com a Meta foi apresentada para uma plateia de 5 mil participantes do D2C Summit, primeiro evento da marca para lojistas e parceiros, que ocorre no Distrito Anhembi, em São Paulo.

O astral do D2C Summit segue o que a coluna Minuto Varejo acompanhou na semana passada no Mercado Livre Experiente, que atraiu mais de 18 mil pessoas, também entre vendedores e consultores no Transamérica Expo, na capital paulista.

Nuvemshop e representante da Meta destacaram que se trata da “primeira experiência completa de compra no WhatsApp do mundo” para venda direta de lojistas para clientes finais. Os fundadores da plataforma argentina gostam de deixar claro que não são um marketplace, que faz a intermediação entre os sellers e consumidores que buscam o maior e-commerce do Brasil.

A solução integrada vai desde a escolha do produto, no contato com as marcas, ao checkout, que não precisa ser feito por meio de cartão ou link para pagamento fora do chat. Segundo Vásquez, recursos de inteligência artificial (IA) guiam e auxiliam as empresas na relação com os clientes, a partir de dados de áudio, textos e imagens.

“É um marco histórico para o e-commerce global. Ao trazer a jornada de compra completa para dentro do WhatsApp, estamos inaugurando a era do ‘comércio agêntico’, em que a tecnologia e a IA têm um papel fundamental nas vendas”, resumiu o presidente.

O “comércio agêntico” envolve o fluxo que é mediado por assistentes virtuais e recursos da tecnologia que virou prioridade no varejo. Já o lançamento para o Brasil tem uma boa razão. Pelo menos 100 mil dos 170 mil CNPJs que estão na plataforma são baseados no País, que, por outro lado, também é um dos usuários mais potentes de WhatsApp no mundo, ficando entre a primeira a segunda colocação. O Brasil também

“O comércio intuitivo, acolhedor, humanizado e com escala digital”, enumera o cofundador sobre o que se espera do uso para o comerciante. “Melhor experiência para o consumidor na hora de comprar e menor gestão e negócio para as marcas que adotam”, projeta Vásquez.

Pelo acompanhamento da Nuvemshop, cerca de 10% dos negócios das lojas da base da plataforma são fechados via aplicativo de mensagem. O maior volume é pelo site da marca, que também está no pacote das 100 soluções, com ferramentas e recursos de multimídia para rapidamente atualizar as páginas.

Sobre a segurança no tráfego financeiro no WhatsApp, que passa por validação de contas bancárias dos clientes no aplicativo, Vásquez garantiu que foi feito investimento grande para proteção e dar segurança no uso do recurso.

A transação usando o Nuvem Chat, solução conversacional com IA, desenvolvido pela empresa argentina, é realizada pelo braço financeiro Nuvem Pago, que também, a exemplo de concorrentes que têm bancos digitais, oferta crédito para giro para conclusão da venda. O lojista ingressa com dados e perfil de atendimento, com base em relacionamento com clientes.

“Esta parceria com a Nuvemshop reforça ainda mais o papel do WhatsApp como uma plataforma de negócios. O objetivo é enriquecer cada vez mais a experiência dentro das conversas, e os pagamentos são uma parte fundamental", destacou, em nota, Tarcisio Ribeiro, diretor de Parcerias de Monetização do WhatsApp. Sobre a remuneração da Meta, Vásquez citou que a big tech "ganha" com o tempo que as pessoas ficam no app.

Segundo Martin Palombo, cofundador e diretor de Produto, explica que o Nuvem Chat começou a ser concebido em janeiro, com ações para gerenciar o fluxo de venda no aplicativo. Pelo menos mil clientes já estão operando com o Nuvem Chat.