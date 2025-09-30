H&M abrirá em Porto Alegre, e outra rede de moda europeia terá loja em Pelotas

sueca H&M anunciar duas lojas no Rio Grande do Sul, outra estrangeira, que já está há muito tempo no Brasil, vai expandir em território gaúcho. A coluna Minuto Varejo já tinha dado a pista, mas não podia ainda dar o nome da mega rede de moda que vai voltar ao único shopping center da maior cidade da Zona Sul do Rio Grande do Sul. Depois daoutra estrangeira, que já está há muito tempo no Brasil,. Amas não podia ainda dar ocenter da maior cidade da Zona Sul do Rio Grande do Sul.

Agora já é possível informar: a holandesa C&A terá novamente ponto no Shopping Pelotas e maior que na incursão anterior. A marca, que fechou em 2016 no shopping, terá posição de âncora no mix do empreendimento. A operação terá 1,7 mil metros quadrados.

Segundo o shopping, as obras estão ocorrendo na área ao lado da Americanas, que ficou menor para abrir mais espaço para C&A. "A inauguração é prevista para a segunda quinzena de dezembro", projeta o empreendimento, gerido pelo grupo AD, que tem mais de 30 shoppings na carteira pelo País.

"O espaço será entregue dentro do novo conceito arquitetônico da rede varejista, que aposta em inovação, design contemporâneo e experiências sensoriais, oferecendo ao público uma curadoria especial de moda em um ambiente moderno e acolhedor", descreve, em nota, o complexo.

O shopping já teve a entrada de Avatim, quiosque da We Pink, Art&Manhas e Loccitane au Brésil. Vão abrir Kings, Pega-pega, Milk Moo, Boba Joy, Galeto Mamma Mia, Golden Kids e Itália Estofados. O complexo diz que, desde agosto de 2024, soma 15 novas operações. O Pelotas tem 97% de ocupação. Está prevista ampliação, com projetos já em estudo para licenciar na prefeitura da cidade.