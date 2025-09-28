No Ponto: Asun, Bourbon Carlos Gomes, Getnet e Nuvemshop

> O Asun reinaugura unidade em Cidreira na quarta-feira. A loja foi modernizada. Estruturas verticais superiores, acima das prateleiras, lembra modelo de atacarejos. O aporte foi de R$ 20 milhões. A filial passou a 3,7 mil metros quadrados de loja, 800 metros mais que a área antiga.

> O Bourbon Carlos Gomes já estampa a bandeira de shopping center do Grupo Zaffari, que abre em 31 de outubro. O complexo fica na avenida Carlos Gomes, no bairro Bela Vista, área mais valorizada de Porto Alegre. São pelo menos 40 marcas confirmadas na parte do shopping, mais supermercado Zaffari e ocupantes das torres corporativas.

Fachada do complexo na avenida Carlos Gomes ganhou o nome do novo empreendimento MINUTO VAREJO/ESPECIAL/JC

> A Getnet, do grupo Santander, registrou receita global do varejo e atacado 18,4% (varejo avançou 15,19%, e o atacado, 21,58%) maior na Semana Farroupilha, frente ao mesmo período de 2024, mas queda de 3,44% nas transações.

> A Nuvemshop apontou alta de 93% nas unidades vendidas online por pequenas e médias empresas na Semana do Cliente, de 9 a 15 deste mês. O faturando subiu 28%. Calças, doce de leite e perfumes lideraram as vendas.