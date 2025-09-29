Termolar amplia mercado externo

O mercado externo ganha cada vez mais peso na estratégia e nos resultados da Termolar, empresa gaúcha que atua com soluções térmicas. O exterior ganhou novos destinos, como a Guatemala, onde a marca conseguiu entrar em redes de varejo de supermercado.

Hoje 25 países, desde os vizinhos gaúchos Uruguai e Argentina a Paraguai, Colômbia, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Inglaterra, Espanha e países da África. "Foram mais de 10 novos mercados e diversos clientes como destino dos produtos da companhia nos últimos 12 meses", informa a empresa, à coluna.

O volume exportado cresceu 20% no primeiro semestre de 2025 frente ao mesmo período do ano passado. Foram mais de 600 mil produtos enviados da fábrica na Zona Sul de Porto Alegre. "Um recorde, representando alta de 28%", assinalou a Termolar.

Modelos de garrafas térmicas bem conhecidas dos gaúchos são embarcados para atender consumidores no exterior, como a Chimarrita, Supertermo e a Magic Pump. Na carteira de vendas para fora, estão linhas para casa, escritório e lazer.

A meta é ampliar o fluxo principalmente para mercados latino-americanos, pela proximidade cultural. Desde 2021, a marca cresce, em média, quase 15% ao ano no front externo, efeito da prospecção e maior portfólio para clientes, diz a empresa.

O gerente de Exportação, Elias Kerpen, cita, para a coluna, que o número de clientes teve elevação de quase 60%, parte efeito da presença da marca em feiras internacionais na Europa e nos Estados Unidos, relaciona Kerpen. A receita externa teve alta de 16% ante o primeiro semestre de 2024. "Esperamos mais evoluções até o fim de 2025", projeta o gerente.