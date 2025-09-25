Emissão de notas cm CPF cresce 3% na Campanha Ganha Ganha

A primeira campanha com sorteio de prêmios em dinheiro para quem coloca CPF na nota em compras no Rio Grande do Sul gerou leve alta na emissão dos cupons fiscais. Segundo a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), houve aumento de 3% no volume de notas emitidas com CPF durante a Ganha Ganha Farroupilha, ante o mesmo período de 2024.

Foi a primeira edição da campanha que buscou impulsionar as vendas em setembro. O mês mais emblemático para os valores culturais regionais está entre os piores em comercialização, comparado a fevereiro, que já tem, por exemplo, o Liquida Porto Alegre para melhorar o desempenho. Entidades do varejo em dezenas de cidades e estaduais apoiaram a iniciativa.

A Sefaz informou que que 1.744 lojas ingressaram no Nota Fiscal Gaúcha (NFG). Foram emitidas quase 140 milhões de notas durante o Ganha Ganha. Nos mesmos dias do ano passado, foram 135,2 milhões de tíquetes. Este ano a alta foi de 15% sobre 2023, que somou 121 milhões de notas.

Foram 15 dias de sorteios para quem é cadastrado no programa. Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas, Santa Maria e Pelotas tiveram mais consumidores ingressando para concorrer. Dos 497 municípios gaúchos, 424 tiveram, ao menos, um ganhador.

A promoção teve 841 prêmios por dia, 315 deles exclusivos da Ganha Ganha. Os demais são já do cardápio da NFG. Dos 12,3 mil prêmios contemplados, 4,7 mil foram pela campanha temática.