 O Iguatemi Porto Alegre abre em 1º de outubro o Gardens, no terceiro piso, na área da última expansão. O espaço combina gastronomia e eventos, com paisagismo. Na lista de novos restaurantes estão Locale, Amitiê e Playa Paris, ligado ao jogador do Grêmio Martin Braithwaite. Madero, Mamma Mia e Coco Bambu ganham novos espaços.

 A Shein Porto Alegre, no Bourbon Wallig (Grupo Zaffari) e 11ª loja temporária montada no Brasil, foi a maior receita de vendas em pop-ups desde a primeira loja e segundo maior público, somando 12,3 mil visitantes em cinco dias (semana passada). A chinesa sem ponto físico permanente terá mais uma pop-up este ano, mas ainda não divulgou o destino. Mais de 9 mil itens foram vendidos, 72% do estoque levado à Capital.

 A CDL Porto Alegre atualizou o Indicador de Inadimplência. A taxa foi de 35,09% no Estado (rompendo a marca de 3 milhões de residentes com atrasos em pagamentos) e de 36,17% na Capital. Entre empresas, maior alta histórica, chegando a 16,03% em todo o território e 16,74% nos CNPJs porto-alegrenses.