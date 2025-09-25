Bandeira da Renner fecha no Praia de Belas Shopping

Loja fechando em shopping center não é nada incomum. Fecham porque a venda não vai bem ou porque outra operação vai entrar no lugar, que é o motivo principal de uma movimentação atípica no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre. A saída da Ashua, bandeira de modelos plus size da Lojas Renner, tem a ver com mega espaço que deve receber uma gigante da moda. A sueca H&M, recém-chegada no Brasil, pode ter seu desembarque no Praia. Em nota, a gestão do complexo diz que "não comenta relações comerciais", mas dá a pista que, "em breve, divulgará novidades". Na mega-área esvaziada, já funcionaram Livraria Saraiva, Luigi Bertoni e Tok&Stok. O ponto do supermercado Nacional, imediatamente abaixo, segue sem ocupante.

A Ashua deixou o ponto no último domingo. Pequena parte das coleções pode ser encontrada na filial da Renner no shopping. A varejista de vestuário comentou que a desativação integra "estratégia de gestão de portfólio, que considera constantemente o comportamento de compra dos consumidores". Os funcionários foram realocados. A companhia tem 18 unidades em regiões do Brasil. Na mega extensão de áreas deve ter mesmo novidade. Ter uma operação como a do perfil da H&M é antiga promessa da direção do shopping. O comando da marca diz que não há definição ainda sobre filial na Capital, mas confirma que vai ter mais expansão e nacional.