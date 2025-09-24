Do digital aos mais de 60: Onde está o cliente, o que ele quer e como atendê-lo

O Varejo 360, que ocorreu nesta terça-feira (23) na sede da Fecomércio-RS, em Porto Alegre, fez literalmente um passeio pelos temas que estão no balcão do comerciante. A atuação com canais digitais e a atenção ao consumidor com mais de 60 anos, que compõe a chamada economia prateada, renderam alertas importantes dos painelistas.

"O canal digital já é uma realidade na vida de todo mundo. Basta se colocar na posição de quem compra", indica Vinicius Moog, da Asap Commerce: "No Brasil, 50% das pessoas já preferem comprar no digital, mas há poucos competidores que estão no mercado atuando de forma profissional".

Simone Braum, da Gaúchos On-line, reforçou aspectos de atitude de varejistas no ambiente. "Tem de saber onde ele está (cliente), onde ele quer ser atendido e fazer da melhor forma possível", orienta Simone.

Jociane Ongaratto, do Sebrae-RS, atenta para o efeito do digital, como amplificador do ponto físico: "O online precisa do humano e de retorno rápido".

"O varejo tem de se adaptar ao consumidor com mais de 60 anos. Quem entender primeiro (essa demanda) ganhará mais espaço antes de todo mundo", avisou a economista-chefe da Fecomércio-RS, Patricia Palermo, atentando para o potencial de consumo, estimado em R$ 1,3 trilhão no Brasil.

Patricia listou queixas que esses consumidores costumam relatar: "Não tem produto para mim, não sou atendido como mereço e ainda parece que o varejo não quer me atender". "O tempo está passando e ninguém está se dando conta de que esse contingente tem dinheiro abundante para gastar."

Entre vantagens e atrativos, estão ter mais recorrência e priorizarem o bom atendimento. "Por que não atender esta gente do jeito que ela merece?". Crítica da forma como o comércio encara essa faixa de clientes, a economista-chefe advertiu ainda: "Falta visão de mercado para entender o potencial desse mercado".