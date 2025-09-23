Campanhas de fim de ano são base para 2026, avisa CEO da Aramis

Campanhas de fim de ano, como Black Friday e Natal, são boas para formar uma base de clientes para o ano seguinte. A dica foi dada pelo CEO de uma das marcas de vestuário masculino em ascensão no mercado brasileiro.

Richard Stad, que comanda a Aramis e a Urban Performance, também para o segmento masculino, foi um dos destaques do Varejo 360, na Fecomércio-RS, nesta terça-feira (23), justificou que as datas têm mais vendas.

"O que é maravilhoso para bater a meta do ano. Estou muito empolgado", conectou o CEO, que confirmou que a rede, hoje com 135 lojas e que deve chegar a 140 até dezembro, vai fechar o ano com receita bruta de R$ 800 milhões, alta de 20% ante 2024. Sobre custos maiores para adquirir novos consumidores, Stad explicou que a operação trabalha com busca de novos, mas também mira os recorrentes e inativos.

"Pensando em longo prazo, mais do que a meta do ano, você constrói a base de clientes com essas datas que vão fazer você ter o próximo ano ainda melhor, usando um bom trabalho de CRM (sistema de cadastro de consumidores) e frequência com o cliente", acrescentou o empresário.

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Outra frente de atuação que faz o negócio escalar, tendo coleções de roupa, calçados e óculos tanto em pontos próprios como em multimarcas, é o foco no vendedor. Stad falou muito de cultura forte da empresa, mas defendeu que os times têm de ter liberdade para guiar a relação com os clientes.

Uma ferramenta que apoia a gestão de pessoas é o indicador de satisfação do colaborador, além do de cliente, que é mais usual nas varejistas.

"A satisfação do funcionário está em 93%", comemora o executivo. "A gente tem um projeto de encantamento do vendedor, para ele poder encantar os clientes. Não podemos pedir para fazer nada que a gente não faz por eles (vendedores)", reforçou Stad, que assumiu aos 29 anos, em 2014, a operação.

O que está por trás do trabalho centrado nas equipes de lojas, cultura e pertencimento, lista ele, é simples: "No final, o vendedor vai vender o que ele acredita".

Sobre o peso de uma boa remuneração na entrega de resultados, Stad afirma que tem relação, mas avisa: "Óbvio que sempre tem, mas bom vendedor ganha bem porque vende bem". Parte da formação de times e do atendimento dos consumidores, entre produtos de qualidade e experiência, está também ligada à visão de futuro do negócio. O CEO exemplificou que muitas contratações estão relacionadas a planos de dois ou mais anos.

Stad focou muito, para a plateia, em processo, em como a marca testa, corrige e acerta. Também falou que a Aramis vai usar inteligência artificial (IA) na melhoria da operação de franquias.

O presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, apontou que experiências como a da rede de vestuário, com unidades no Rio Grande do Sul e prevendo mais lojas, e de outros palestrantes servem para levar conhecimento a empreendedores. "Para o pequeno que quer ser grande", citou Bohn.