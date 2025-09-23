Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 23 de Setembro de 2025 às 17:16

Shopee abre mais de 10 mil vagas para logística de vendas de 11.11, Black Friday a Natal

Plataforma vai reforçar estruturas logísticas para dar conta de campanhas promocionais

Plataforma vai reforçar estruturas logísticas para dar conta de campanhas promocionais

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
JC
JC
De olho na demanda de datas promocionais de demanda com potencial de venda mais fortes na reta final do ano, uma das maiores plataformas digitais de e-commerce que atua no Brasil vai contratar milhares de pessoas para reforçar a logística. A Shopee informou, por nota, que está abrindo mais de 10 mil vagas temporárias e permanentes para reforçar as operações.
De olho na demanda de datas promocionais de demanda com potencial de venda mais fortes na reta final do ano, uma das maiores plataformas digitais de e-commerce que atua no Brasil vai contratar milhares de pessoas para reforçar a logística. A Shopee informou, por nota, que está abrindo mais de 10 mil vagas temporárias e permanentes para reforçar as operações.
O foco da estrutura mais turbinada é uma sequência de campanhas: 11.11 (data da própria plataforma que faz sempre promoção concentrada no dia - número - de cada mês), Black Friday e Natal.
Segundo a gigante, hoje entre segunda e terceira posições no tráfego de e-commerce brasileiro, as vagas são em 20 estados e no Distrito Federal. No Rio Grande do Sul, são 70 postos. A Shopee tem centro de distribuição (CD) em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). 
"As posições nas unidades logísticas são para apoiar o crescimento sazonal, presenciais e administradas por consultorias parceiras", esclarece a plataforma, oriunda de Singapura. As inscrições são por dois sites: www.luandre.com.br/vagas-da-shopee e app.jobconvo.com/pt-br/careers/shopee/f3c37a13-dd6c-4324-a62f-531703d7dc08.
A Shopee também está com as inscrições abertas para o Programa de Jovem Aprendiz, para quem tem de 18 a 21 anos.

Notícias relacionadas