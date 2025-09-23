Shopee abre mais de 10 mil vagas para logística de vendas de 11.11, Black Friday a Natal

De olho na demanda de datas promocionais de demanda com potencial de venda mais fortes na reta final do ano, uma das maiores plataformas digitais de e-commerce que atua no Brasil vai contratar milhares de pessoas para reforçar a logística. A Shopee informou, por nota, que está abrindo mais de 10 mil vagas temporárias e permanentes para reforçar as operações.

11.11 (Black Friday e Natal. O foco da estrutura mais turbinada é uma sequência de campanhas: data da própria plataforma que faz sempre promoção concentrada no dia - número - de cada mês),

Segundo a gigante, hoje entre segunda e terceira posições no tráfego de e-commerce brasileiro, as vagas são em 20 estados e no Distrito Federal. No Rio Grande do Sul, são 70 postos. A Shopee tem centro de distribuição (CD) em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA).

"As posições nas unidades logísticas são para apoiar o crescimento sazonal, presenciais e administradas por consultorias parceiras", esclarece a plataforma, oriunda de Singapura. As inscrições são por dois sites: www.luandre.com.br/vagas-da-shopee e app.jobconvo.com/pt-br/ careers/shopee/f3c37a13-dd6c- 4324-a62f-531703d7dc08 .