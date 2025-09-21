Parque Harmonia terá quase 10 lojas permanentes para frequentadores

Os festejos farroupilhas só voltam em 2026, mas o comércio permanente, para operar o ano todo, fica no Parque Harmonia, na orla de Porto Alegre, sob concessão privada. O “shopping” a céu aberto do Harmonia ganhou novas marcas, entre produtos, alimentação e bebidas, para atender o público na temporada recente.

LEIA TAMBÉM: Visitantes enfrentam chuva no último dia do Acampamento Farroupilha

Do novo cardápio com 13 reforços, nove seguirão abertos, segundo a operadora Gam3 Parks. São eles: Bonfa Cachorro-Quente, cafeteria Três Corações, cervejaria Tupiniquim, Chama POA Pizza e Grill, Correaria Estilo e Tradição, Mark Hamburgueria, Produtores Gaúchos Unidos, Souvenir Oficial e Stanley permanecem. Já Quindinlândia, Natagelato, Edu – O Bolicho e Black Ursinhos fecham.

Operações comerciais ficam em área nova que foi implantada no Parque Harmonia PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

A operação das agroindústrias tem alimentos, bebidas e artesanato. “Tem fila de espera”, conta a CEO da Produtores Gaúchos Unidos, Aline Alves, sobre marcas para entrar. No canal digital, são mais de 300 produtores ofertando seus produtos. “Todos que estão no online vão estar no ponto físico, que é colaborativo”, explica Aline:

“É uma forma de valorizar esses produtores que não conseguem estar em grandes varejos”. Degustações atraíram clientes no último fim de semana do Acampamento Farroupilha, como o casal de portugueses Luís Coelho e Carla Patricio, que atua com Turismo.

“Não sabia que o Brasil produzia azeite”, surpreendeu-se Coelho, lembrando da tradição do seu país no segmento. “É bom”, opinou ele, após provar um dos azeites gaúchos.

Capivarinhs de pelúcia na loja de souvernirs fazem sucesso, principalmente entre as crianças PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

A loja de lembranças da cultura e dos símbolos gaúchos, a maioria com a identidade porto-alegrense, já tem campeões de venda. Copinhos de shot, capivarinhas de pelúcia, garrafas para chimarrão personalizadas e ímãs de geladeira são os mais procurados. A capivara, um dos símbolos da fauna gaúcha, fez sucesso com as crianças.

“É um espaço voltado ao Turismo. O parque assumiu a loja”, conta Carla Deboni, diretora da Gam3 Parks. “A meta este ano era ter a loja, pois o cliente buscava produtos. É uma forma de as pessoas levarem um pouco do Acampamento Farroupilha, do parque, da orla e da cidade para suas casas”, aposta Carla. “A venda superou nossas expectativas.”

Lembranças com aplicações da imagem do Laçador, licenciadas pela família, já estão à venda PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Já estão sendo comercializados produtos do Laçador, licenciados pela família do escultor e criador do ícone gaúcho, Antônio Caringi. Sobre os souvenirs, a família de Caringi, que faria 120 anos em 2025, diz que o licenciamento dá credibilidade e atualiza as criações do escultor.