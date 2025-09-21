Jornalista lança "guia" para empresas sobre reputação e gestão de crises

crise de imagem ou relacionamento com seus públicos pode ainda ser. A jornalista Martha Becker, referência em comunicação empresarial no mercado gaúcho, decidiu compartilhar sua experiência no tema com o livro Crise não marca hora: como construir e gerenciar imagem e reputação, pela editora Vitrola (cujo fundador, Ramir Severiano, está em videocast da coluna Minuto Varejo ), que será lançado na quarta-feira (24), em Porto Alegre. Marca que ainda não foi capturada por umacom seus públicos pode ainda ser. Areferência em comunicação empresarial no mercado gaúcho, decidiu compartilhar sua experiência no tema com o livro Crise não marca hora: como construir e gerenciar imagem e reputação, pela(cujo fundador,), que será lançado na quarta-feira (24), em Porto Alegre.

A seguir, Martha responde duas perguntas do Minuto Varejo sobre os erros mais comuns das empresas que enfrentam ataques à imagem e como lidar com a influência das redes sociais:

Minuto Varejo - O que as empresas mais erram em uma crise?

Martha Becker - Existem dois erros. Primeiro, algumas empresas esperam tempo demais para se posicionar e perdem a oportunidade de dar sua versão dos fatos. O segundo erro é o contrário disso. Na ansiedade do momento da crise, muitas operações se pronunciam e se posicionam de forma inadequada para canais errados.

MV - Ante um consumidor pautado por redes sociais, como agir?

Martha - Monitorar as informações que estão circulando sobre a marca, ter agilidade e, principalmente, empatia. Na hora do posicionamento, é essencial se colocar no lugar de quem está consumindo a informação.