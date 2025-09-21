Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 21 de Setembro de 2025 às 00:25

Jornalista lança "guia" para empresas sobre reputação e gestão de crises

Martha lança o livro 'Crise não marca hora: como construir e gerenciar imagem e reputação'

EVANDRO OLIVEIRA/JC
Marca que ainda não foi capturada por uma crise de imagem ou relacionamento com seus públicos pode ainda ser. A jornalista Martha Becker, referência em comunicação empresarial no mercado gaúcho, decidiu compartilhar sua experiência no tema com o livro Crise não marca hora: como construir e gerenciar imagem e reputação, pela editora Vitrola (cujo fundador, Ramir Severiano, está em videocast da coluna Minuto Varejo), que será lançado na quarta-feira (24), em Porto Alegre. 
A seguir, Martha responde duas perguntas do Minuto Varejo sobre os erros mais comuns das empresas que enfrentam ataques à imagem e como lidar com a influência das redes sociais:    
Minuto Varejo - O que as empresas mais erram em uma crise?
Martha Becker - Existem dois erros. Primeiro, algumas empresas esperam tempo demais para se posicionar e perdem a oportunidade de dar sua versão dos fatos. O segundo erro é o contrário disso. Na ansiedade do momento da crise, muitas operações se pronunciam e se posicionam de forma inadequada para canais errados.
MV - Ante um consumidor pautado por redes sociais, como agir?
Martha - Monitorar as informações que estão circulando sobre a marca, ter agilidade e, principalmente, empatia. Na hora do posicionamento, é essencial se colocar no lugar de quem está consumindo a informação. 

