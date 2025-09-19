Unidasul, das bandeiras Rissul e Macromix, arrecada mais de R$ 300 mil no Troco Solidário

pontos de doação de consumidores para ajudar comunidades. O terceiro maior grupo do setor, o Unidasul, fez um balanço da arrecadação da campanha Troco Solidário. De janeiro a agosto, foram R$ 361,5 mil destinados por clientes ao pagar suas compras nas bandeiras Rissul (loja de vizinhança) e Macromix (atacarejo). Supermercados são. O terceiro maior grupo do setor, o. De janeiro a agosto, foramao pagar suas compras nas bandeiras

Segundo o grupo, o valor foi direcionado a sete instituições gaúchas que atuam nas áreas de saúde, inclusão e apoio a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.

São elas: Instituto da Criança com Diabetes (ICDRS), Associação de Amigos e Pais dos Excepcionais de Esteio, Centro Medianeira, Amo Criança, Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama-RS), Fundação Semear e Associação Santa Rita de Cássia.

O Unidasul participa do Troco Solidário desde 2022. O cliente pode autorizar, no caixa, a doação de valores inferiores a R$ 1,00.