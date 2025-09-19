Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 19 de Setembro de 2025 às 08:47

Unidasul, das bandeiras Rissul e Macromix, arrecada mais de R$ 300 mil no Troco Solidário

Cliente colabora com o Troco Solidário ao autorizar a doação de valor inferior a R$ 1,00

RISSUL SUPERMERCADOS/DIVULGAÇÃO/JC
Supermercados são pontos de doação de consumidores para ajudar comunidades. O terceiro maior grupo do setor, o Unidasul, fez um balanço da arrecadação da campanha Troco Solidário. De janeiro a agosto, foram R$ 361,5 mil destinados por clientes ao pagar suas compras nas bandeiras Rissul (loja de vizinhança) e Macromix (atacarejo).
Segundo o grupo, o valor foi direcionado a sete instituições gaúchas que atuam nas áreas de saúde, inclusão e apoio a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.
São elas: Instituto da Criança com Diabetes (ICDRS), Associação de Amigos e Pais dos Excepcionais de Esteio, Centro Medianeira, Amo Criança, Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama-RS), Fundação Semear e Associação Santa Rita de Cássia.
O Unidasul participa do Troco Solidário desde 2022. O cliente pode autorizar, no caixa, a doação de valores inferiores a R$ 1,00

