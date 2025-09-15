Minuto Varejo participa de Technow Talks sobre inovação e consumo

Evento muito legal que vai rolar nesta segunda-feira (15) em Porto Alegre. A Sociedade de Usuários de Tecnologia no Rio Grande do Sul (S ucesu-RS) promove o TechnowTalks sobre Inovação no varejo: como as novas tecnologias são aplicadas no Brasil. Começa às 18h30min na Arena CMPC, no Tecnopuc. A inscrição é gratuita.

discutir como o varejo brasileiro está se reinventando com o apoio da tecnologia, da experiência digital e da inteligência de mercado", avisa a entidade. Entre os quatro convidados, vai estar a colunista do Minuto Varejo.



O TechnowTalks também terá Luís Gustavo Masiero, diretor de Marketing, Digital e Inovação das Lojas Lebes, Alexandre Peixoto, superintendente do Sindilojas Porto Alegre, e Giancarlo Giacomelli, gerente do Núcleo de Soluções Digitais do Sistema Fecomércio Sesc/Senac. A mediação será de Letícia Polydoro, diretora da Hypervisual e VP de GUs e Hub de Negócios da Sucesu-RS.



Para se inscrever, "Vamos reunir nomes do setor parase reinventando com o apoio da tecnologia, da experiência digital e da inteligência de mercado", avisa a entidade. Entre os quatro convidados, vai estar atambém terá, diretor de Marketing, Digital e Inovação das Lojas Lebes,, superintendente do Sindilojas Porto Alegre, egerente do Núcleo de Soluções Digitais do Sistema Fecomércio Sesc/Senac. A mediação será de, diretora da Hypervisual e VP de GUs e Hub de Negócios da Sucesu-RS.Para se inscrever, basta acessar este link.