Cinco chaves para lidar com o mundo

Uma das atrações no evento foi a apresentadora e palestrante Danni Suzuki, que destacou o fator humano em meio à explosão de tecnologia e ainda o que é o "servir", muito afinado com o mundo do varejo. Danni valorizou a simplicidade como virtude. "Fiz aqui uma palestra sobre os nossos valores, especialmente diante da tecnologia, e a importância da gente aprender habilidades, para poder se comunicar com pessoas do mundo todo e que pensam de uma forma muito diferente", definiu ela. No palco, a apresentadora listou as cinco chaves que considera linhas de ação. identidade, comunicação humanizada, sintonia, coletividade e servir. "Cada uma delas desenvolve habilidades para poder criar conexões humanas", reforça. Fala-se muito da IA, mas o humano é o mais importante, defendeu Danni. "A gente precisa trabalhar uma inteligência emocional, investir no ser humano para que ele seja um multiplicador do bem." Ela frisou que não há uma chave mais importante. Danni detalha cada uma: "A primeira é a da identidade, que envolve entender quem você é em meio a tantas ofertas. A comunicação humanizada é a forma de você observar o outro, de se interessar pela história do outro e entender que todo mundo é importante e valoroso. A sintonia é aquela conexão que você cria, além de uma conexão superficial, e que gera uma conexão com vínculos profundos. A coletividade vai além das mudanças pessoais. Envolve as grandes transformações que acontecem quando o movimento é definitivamente coletivo. O servir, que é o quinto valor, mostra que você não está aqui no mundo apenas para construir coisas pra você. A vida não é sobre você, mas sobre o outro e sobre desenvolver um amor incondicional pelo outro."