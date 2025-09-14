Ajustes na reforma tributária

Mesmo tendo inovação, entre elas a inteligência artificial, como uma das âncoras, a 2ª Convenção Estadual Lojista, que termina nesta sexta-feira (12), em Gramado, também tem no foco pautas conjunturais e que impactam fortemente o setor, desde conjuntura, inadimplência, desoneração da folha a ajustes ainda a serem feitos na reforma tributária. O senador Efraim Morais Filho destacou que a reforma tributária tem pontos a serem aperfeiçoados, mas tinha de ter todo modelo após 60 anos. "Não é jabuticaba tupiniquim, é inspirado nos melhores modelos", diz o senador. Mas o foco agora é fazer mudança na regulamentação, que assegure a isenção que já existe para instituições sem fins lucrativos, como as do comércio. "As entidades correm risco de perder a imunidade. É hora de mobilização para aprovar a emenda 87, que deve ser votada esta semana."