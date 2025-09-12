Quem tem medo da IA? provoca especialista em convenção lojista no RS

"Quem tem medo da IA?" A provocação veio no primeiro dia da 2ª Convenção Estadual Lojista, aberta nessa quinta-feira (11) e que vai até esta sexta-feira (12) em Gramado. Outro painel da manhã trouxe o tema da adoção da inteligência artificial (IA). Victoria Luz, especialista em IA, abordou as mudanças de mentalidade com a ascensão da tecnologia. "Quem tem medo da IA?", provocou a palestrante.

"Uma resposta direta é: eu entendo o medo. Todas as grandes inovações tecnológicas desde a revolução industrial sempre trouxeram medo, mas não deixe esse medo te paralisar", recomendou a especialista no tema, que apresentou algumas aplicações do recurso, como padrão de informação e como a tecnologia eleva a eficiência na gestão de venda para clientes.

"A IA gera muita produtividade e mais renda. Tem de buscar informações e ver como usar de maneira responsável", atentou Victoria, que tem passagens por Santander, Cielo, Via, Tigre e Banco BV. Entre as aplicações, a especialista sugeriu que a tecnologia pode ajudar na recorrência de compra do consumidor.

Ela citou exemplos de como a IA pode sinalizar o momento de abordagem, compondo uma oferta que atenda ao que o cliente busca. Uma aplicação pode ser quando acaba o item que o consumidor comprou. Pode-se fazer a conexão, oferecendo desconto associado à disponibilidade de estoque, sugeriu Victoria.

"A análise (da IA) é poderosa. O varejista começa a fazer recomendação inteligente", resumiu a autora do livro Além do Hype - Implementando IA com propósito e impacto.