No Ponto: Café com Lojistas, Agas, Zaffari Bourbon, Fecomércio-RS e Liquida NH

> O SindilojasPOA faz o Café com Lojistas com o tema "Bora Vender", nesta terça-feira (16), a partir das 8h30min na rua dos Andradas, 1234, 9° andar, no Centro da Capital. Fabi Nunes, consultora, com experiência em elevar o desempenho de times de vendas, e fundadora da Brizza, loja digital de joias de segunda mão (second hand), vai guiar os participantes. Inscrições aqui. Associados têm duas vagas gratuitas. A partir da terceira vaga, a inscrição é R$ 30,00. Não associados pagam R$ 50,00.

> A Agas tem novos diretores, após a posse do novo presidente, o supermercadista Lindonor Peruzzo Jr: Patrícia Machado (Mago Supermercados), no Agas Mulher, e Isadora Stangherlin (rede Stangherlin) no Agas Jovem. Francisco Brust é agora gerente executivo.

> O Grupo Zaffari tem novidades em unidades do Bourbon Shopping. São Leopoldo ganhou loja da Natura e vai ter Milky Moo. Canoas terá filial da CVC Turismo e ponto da Espelho Meu. Novo Hamburgo receberá unidade do Empório Mineiro Cheirin Bão.

Natura, que abriu no Bourbon São Leopoldo, é novidade nos shoppings do Zaffari BOURBON SHOPPING/DIVULGAÇÃO/JC

> A Fecomércio-RS faz em 23 de setembro, a edição 2025 do Varejo 360. A programação ocorre durante todo o dia.

> A CDL Novo Hamburgo vai reativar sua tradicional campanha de descontos na largada do ano. Sim, o Liquida Novo Hamburgo volta com tudo em fevereiro de 2026, segundo decisão recente da CDL Novo Hamburgo. A última edição da campanha na Capital do Calçado foi em 2021, um ano após a eclosão da pandemia de Covid-19, que começou em março de 2020 no Brasil.