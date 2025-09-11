No Ponto: Rissul, I Fashion Outlet NH, Tramontina e Nike Bã

> O Rissul,
do grupo Unidasul, terceiro maior do setor gaúcho
, lançou campanha que aproxima os clientes dos bastidores
de um super. O "Vem Pro Rissul
" mostra a padaria, o açougue e a área de hortifrúti, categorias mais sensíveis por lidarem com perecíveis. O foco é passar a experiência da operação. Um dos personagens é o chef Carlos Augusto Rodrigues Trapp, o Carlão
, que comanda a panificação e confeitaria do grupo. O Rissul tem previsão de novas lojas até 2027
. Em agosto, nova filial estreou em Parobé
, gerando 130 empregos diretos.
> O I Fashion Outlet Novo Hamburgo reedita nos dias 13 e 14 o Wine & Taste, agora no terraço da praça de alimentação. Estarão no cardápio as vinícolas gaúchas Depósito Vinhos e Afins, Fabian, Mezza Enoteca, Vaccaro Vinhos e Espumantes, Casa Valduga, Bolena, Brocardo, Gran Gusto, Lidio Carraro, Família Bebber, Manah Wine, Casa Pedrucci e VM Vinhos.
Tramontina recebe panelas usadas de qualquer marca e dá desconto em novas nas lojas
PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
> A Tramontina dá desconto de 20% para quem for comprar panela nova e levar a velha. A ação, inédita da fabricante gaúcha, vai até 30 de setembro nas lojas oficiais da marca. Confira neste link onde ficam: global.tramontina.com/lojas-oficiais. Pelo Troque e Transforme, pode levar qualquer marca de bistequeiras, chaleiras, cuscuzeiras, frigideiras, jogo de panelas, leiteiras, omeleteiras, paelleras, panelas avulsas, panelas de pressão, panquequeiras e pipoqueiras de qualquer marca.
> O Nikō Bā (bar, em japonês) abre, em outubro, na rua Fernandes Vieira, no bairro Bom Fim, na Capital, bem em frente ao supermercado Zaffari. A operação é dos mesmos donos do Nikō Sushi Club, que fica na Galeria Casa Prado, no Moinhos de Vento.