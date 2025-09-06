Cuca de cerveja na Expointer: 'Não foi a mais vendida, mas a mais comentada'

A cuca feita com cerveja e recheada com bacon, abacaxi e requeijão foi sensação na edição da Expointer de 2025 no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, no Rio Grande do Sul. O quitute foi inventado pela agricultora de Linha Nova Janete Lippert, berço das cervejarias em território gaúcho.

“Meus amigos me desafiaram a fazer uma cuca de cerveja, já que nosso município é o berço das cervejarias do Rio Grande do Sul”, conta ela. “Temos origem alemã, e alemão gosta de misturar doce e salgado”, justifica Janete, pelo mix do recheio.

“A cerveja vai na massa e não muda muito o sabor porque o álcool depois evapora com o calor na hora de assar”, explica ela. Ou seja, mesmo quem não é fã da bebida ou tem restrições pode provar. A combinação levada pela primeira vez pela agroindústria Gerschmack Haus à Expointer fez sucesso, garante Janete.

“Talvez não tenha sido a mais vendida (entre todas as marcas), mas certamente foi a mais comentada”, assegura. Por dia, mais de 100 unidades foram vendidas. A agroindústria veio preparada para dar conta da procura. Fora da exposição, é possível comprar na Linha Nova. “A gente atende de sexta a domingo”, avisa ela.