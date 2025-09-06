Erva defumada e milho crioulo desfilam raízes indígenas na Expointer 2025

O Pavilhão da Agricultura Familiar na Expointer, em Esteio, no Rio Grande do Sul, faz um resgate de produtos que estão nas raízes fundadoras da alimentação e dos hábitos gaúchos. É a tão falada ancestralidade. A coluna Minuto Varejo traz dois exemplos que passaram pela edição de 2025.

Um é ligado ao chimarrão, em seu ingrediente mais decisivo: a erva-mate. A agroindústria Barbaquá Machadinho vende erva processada seguindo o método herdado de tribos Guaranis e Aimaras e que já conquista mercado internacional.

Outra banca, da Nostro Lavoro, trouxe o milho cultivado com sementes crioulas, que conservam a genética original, com insumos multiplicados pelos agricultores. As variedades também dão show pelas cores. A farinha de milho para polenta, produzida das espigas, atrai a atenção de consumidores em meio ao pavilhão.

Erva-mate defumada como os índios faziam há mais de 400 anos

Alcir da Fonseca é da família que lidera a Barbaquá Machadinho, que conserva e mantém a preparação da erva-mate no sistema que os indígenas usavam. O chimarrão é um hábito que começou com as tribos n o Sul da América e foi assimilado pelos colonizadores europeus.

B arbaquá é a forma como as folhas são processadas, com secagem lenta, que deixa a mistura com aroma defumado, antes de ser triturada e peneirada. O fogo é feito a 10 metros de distância, descreve Fonseca.

"A erva fica 24 horas secando lentamente a 80 graus Celsius, enquanto a indústria usa micro-ondas com temperatura de 400 a 500 graus. "A diferença é o sabor. A credito que a gente preserva mais do que tem (na folha). É uma tradição que vem dos índios, de mais de 400 anos atrás", valoriza o agricultor.

O quilo da Barbaquá custa R$ 25,00 e meio quilo R$ 15,00. O preço é mais alto em relação a algumas modalidades de sistema de elaboração convencional devido às pequenas quantidades. São 110 a 120 quilos por dia elaborados pela agroindústria.

Apenas três ervateiras do Rio Grande do Sul têm licença da Vigilância Sanitária para produzir no método, informa Fonseca. O produto da agroindústria p ode ser comprado na plataforma de e-commerce da Shopee, onde o combo com três pacotes saem entre R$ 61,00 e R$ 62,00.

A produção ancestral se beneficia da indicação geográfica "Região de Machadinho", que abrange 10 localidades no Nordeste gaúcho. "Fomos os primeiros a emitir o selo", comemora o agricultor.

A Barbaquá também ganhou mercado no exterior. Fonseca está na terceira remessa de produto para a Alemanha. "A primeira foi de 2,5 mil pacotinhos de 100 gramas. Agora estão indo embalagens de 500 gramas e um quilo e mais uma de tererê (para mate gelado)", lista ele: "Tem muito gaúcho na Europa que sente falta da tradição, e os alemães também estão tomando chimarrão".

Polenta com farinha de milho de sementes crioulas tem outro gosto

Jean e o pai Sadi Giacomin divulgam variedades que atraem pelas cores PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

A família da Nostro Lavoro, de Dois Lajeados, no Nordeste gaúcho, orgulha-se da farinha para polenta, obtida a partir do milho de variedades crioulas. O sabor é diferenciado, garante Jean Giacomin, justificando por que o quilo chega a R$ 25,00.

As origens dessas espigas têm uma história de mais de 5 mil anos e resistem ao avanço das concorrentes transgênicas, que se disseminam e também são ligadas a grandes companhias globais.

“As sementes crioulas foram achadas na natureza pelos índios e hoje são uma herança genética. Somos guardiões desses insumos, pois realmente preservamos sua existência de geração em geração, para que não se percam”, descreve o jovem, filho de seu Sadi e dona Vera.

“A gente planta o milho e usa sempre a semente da produção para o cultivo seguinte. As espigas têm cores e carreiras de grãos diferentes”, explica ele. A produção é artesanal, feita em área de cinco a seis hectares. A farinha é obtida da moagem do grão na propriedade.

“Temos certificado de produto orgânico. Não tem nada de agrotóxico e nada que faça mal à saúde”, valoriza. E a farinha? “Tem sabor de milho de verdade e textura da moagem à pedra. O gosto da polenta é diferente. É só provar”, sugere o jovem.