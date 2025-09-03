Apagão no maior aeroporto do Brasil afeta terminais, aéreas e comércio

Um apagão atingiu na manhã desta quarta-feira (3) o maior aeroporto do Brasil e um dos maiores da América. Passageiros e quem trabalha no Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU) foram surpreendidos pela queda de luz por volta das 8h30min. Voos não foram afetados.

Segundo a coluna Minuto Varejo apurou no local, porque a colunista estava chegando de voo no GRU, a falta mais crítica de luz durou cerca de uma hora e meia.

Companhias áreas foram afetadas nas operações de check-in e conexões de voos em solo PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/.JC

Voos não chegaram a ser afetados, mas os serviços, desde esteiras de bagagem, check-in e outros, como checagem da receita federal, foram prejudicados. Os três terminais ficaram às escuras. Por volta das 10h, atendimentos em companhias recomeçaram, mas a iluminação ainda com luzes de emergência.

Pessoas que trabalham no terminal comentaram que a queda de luz ocorreu em meio à chegada de jogadores dos times da Liga Nacional de Futebol norte-americano (NFL, na sigla em inglês), para jogos em São Paulo.

No free shop, estava tudo sem luz. Funcionários usaram lanternas dos celulares para lançar um pouco de luz no caminho dos passageiros que conduziam carrinhos com bagagens para acessar a saída do terminal internacional e fazer conexões, ir embora ou parar para fazer compras.

Operações de alimentação, como a da Subway no Terminal 1, ficaram sem poder funcionar PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/.JC

Mesmo sem luz, as equipes da Dufry Shopping dizem que as vendas estavam acontecendo e até com maior volume.

No fim da manhã, operações de alimentação ainda estavam sem funcionar, como redes da Subway e outras. No Terminal 1, onde opera a Azul, funcionários de segmentos de alimentação informaram que unidades dos outros dois terminais também estavam com dificuldades. Passageiros relatavam que não conseguiam comprar alimentos e bebidas. Também o acesso a salas VIP estava restrito.