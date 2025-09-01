JCAST: ABF Developments une moradia, varejo e urbanismo

O CEO da ABF Developments, Eduardo Fonseca, está no novo episódio do Jcast do Minuto Varejo. Fonseca detalha a trajetória da construtora e incorporadora que vem chancelando o nome ligado a projetos com foco urbanístico e reconversão de áreas degradadas do Quarto Distrito e Centro Histórico de Porto Alegre. São empreendimentos que unem moradia e comércio e interagem com o entorno, com propostas de uma cidade mais humanizada, com trânsito que respeite o ritmo de moradores. O empresário detalha complexos para o segmento de terceira idade. Há projetos em execução na Capital gaúcha, e a empresa tem propostas para levar o modelo a outras regiões do Brasil, como Santa Catarina e São Paulo.