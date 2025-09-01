Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 01 de Setembro de 2025 às 00:25

Coluna de quinta

A coluna mostra que a rede SuperBom vai assumir ponto que foi do Nacional, em Osório.
