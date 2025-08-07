 O Keppler Supermercados ganhará a oitava loja na Zona Sul de Porto Alegre. Desta vez, a unidade fica na avenida Otto Niemeyer. A operação abre em outubro.

 A Granado vai abrir loja no Praia de Belas Shopping.

 O Sincodiv-RS divulgou os dados de emplacamentos de veículos no Estado em julho. A boa notícia é que veio com alta, frente ao junho que teve queda geral. O crescimento foi de 23,06% frente a junho. O Brasil tem avanço de 11,55%. Na comparação com julho de 2024, teve redução de 15,67%, enquanto que o Brasil foi 9,13% positivo. No acumulado do ano, o avanço é de 4,08% nas revendas gaúchas, ante 7,33% no País. Automóveis tiveram alta de 26,6% em julho, 3,3% no ano e queda de 13,2% na comparação no Estado. Já os modelos híbridos tiveram elevação de 30,5% no confronto mensal, 62% no ano e 37% frente a julho de 224. Os eletrificados tiveram queda de 1,32% no mês, mas tem alta de 46% no ano e 70% em relação ao mesmo mês do ano passado.