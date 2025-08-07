Trends Pocket quer impulsionar cadeia da moda no RS

Porto Alegre vai ser palco nesta quinta-feira (7) do Trends Pocket 2025, uma iniciativa que quer colocar em pauta desafios da cadeia de moda do Rio Grande do Sul. Serão mais de 10 horas de painéis e debates na sede da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) para identificar demandas e rastrear caminhos.

É pocket porque o evento prepara o Trends Sul 2026, com curadoria do Núcleo de Moda da ACPA (NuModa). A coordenadora do Trend, Lessandra Fraga, faz um diagnóstico do setor e quais serão focos do movimento para inserir o setor com mais forca no mercado.

Minuto Varejo - Quais são as dificuldades do setor de moda no Estado?

Lessandra Fraga - A gente tem algumas dificuldades no Sul do Brasil, em logística, demora da chegada da matéria-prima, distribuição dos produtos, menor visibilidade e menos acesso aos mercados estratégicos. Marcas de confecções no Rio Grande do Sul ficam muitas vezes fora dos grandes eventos, da mídia nacional, para poder se projetar, para poder expandir. No pós-enchente, tivemos diversas situações, desde destruição de infraestruturas de muitas confecções, de oficinas, de centros de distribuição, perda de estoque e equipamento, a interrupção da cadeia produtiva, principalmente de pequenas oficinas de costuras e fornecedores. As pessoas têm insegurança de fazer planejamentos de média a longo prazo. Há também queda de empregos e investimentos. É o momento de nos unirmos, fomentar o retorno e dar uma virada.

MV - O que o evento pretende gerar?

Lessandra - A moda é um dos setores mais pujantes. Depois da alimentação, é o que mais gera fluxo e consumo. O Trends Pocket, além de lançar realmente o Trends em 2026, quer reconectar emocionalmente a moda gaúcha, valorizar marcas autorais e estimular o consumo consciente regional, além de trazer a experiência de moda mais acessível para as pessoas. Queremos gerar esse engajamento no setor produtivo, conectando marcas, estilistas, fabricantes, incentivando a colaboração entre os players aqui no Estado.

MV - O que falta para integrantes da cadeia acessarem o mercado?

Lessandra - Fizemos um estudo do mercado e vimos que as principais barreiras são acesso a lojas e falta de conexão entre criadores e lojistas. Precisamos de networking e rodadas de negócios para essas empresas se conectarem, para o pequeno fabricante não só produzir, mas começar a fazer um planejamento estratégico. Há um desalinhamento da oferta e da demanda e falta conhecimento sobre varejo para muitos empreendedores, qualificação, capacitação para contatar com essas empresas e, às vezes, também mão de obra qualificada. É uma cadeia que movimenta a economia e que tem tudo para acontecer, mas tem muitos ajustes ainda a serem feitos, e vamos fazer.