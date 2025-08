Pizza e conveniência: supermercado do novo shopping do Zaffari será diferente em tudo

O supermercado do shopping center que o Grupo Zaffari vai abrir na primeira quinzena de outubro em Porto Alegre, segundo informação exclusiva da coluna Minuto Varejo, é diferente de tudo que os clientes da bandeira já viram.

LEIA MAIS: Novo shopping do Zaffari abre em outubro e já tem quase 40 operações definidas

O Minuto Varejo teve acesso a imagens da loja já pronta, que abrirá apenas junto com as demais operações. Da entrada ao fundo, o supermercado entrega conveniência e prioriza algumas categorias de produtos.

Um dos atrativos vai ser o balcão com pizza assada e pronta para levar, com pegada de "pizzaria do super". Forno com equipamento importado foi montado na estrutura, junto à padaria e fiambreria. Os testes da produção da "pizzaria" já começaram e a promessa é oferecer aos clientes cardápio e elaboração com qualidade, acima ada média que se costuma ter em autosserviço, como supermercado.

Área de hortifrúti fica na parte da frente da loja, à direita dos caixas MINUTO VAREJO/JC

Os revestimentos da loja são em tons de marrom, com uso de metal, acabamentos em concreto e madeira. O teto, de forma inédita, expõe tubulações da infraestrutura. Azulejos brancos estão nas áreas como pizza, padaria e fiambre e no açougue, uma identidade que as novas unidades já estampam, como nas ex-filiais do Nacional na Lucas de Oliveira e na Panamericana.

As bancas de frutas e verduras estão bem na entrada da loja, à esquerda dos caixas, para quem acessa a loja. O setor será bem menor comparado a outras filiais. Aliás, o supermercado será menor, mas será focado em resolver demandas de dia a dia, quesito que redes têm buscado, com exemplos desde os Estados Unidos, como a famosa rede Whole Foods (da Amazon), que vem akbrindo unidades menores e focadas em conveniência, a exemplos locais, como o Asun, com unidades na Capital (Pontal Shopping) e no Litoral.

O espaço da área refrigerada para carnes, pescados e laticínios ocupa toda a parede do fundo da operação. Vai ter açougue, mas em área pequena. Carnes serão um dos fortes do novo super do Zaffari.

Teto da unidade no Carlos Gomes expõe tubulações e infraestrutura MINUTO VAREJO/ESPECIAL/JC

A adega da loja ocupa uma área bem considerável, no lado oposto ao da pizzaria e hortifrúti. O foco do Bourbon+, como a coluna apelidou o complexo por mirar classes de B+ a A, é dar conta da demanda de consumidores rotineira. Não é para atender compras de maior volume ou mensais. Materiais de limpeza terão espaço bem menor, frente a outras lojas, hipermercados e atacarejos.

A coluna publicou uma lista com 38 marcas da parte comercial do mall. A academia Bio Ritmo vai ocupar área grande no terceiro piso, incluindo acesso a terraço. As duas torres corporativas (Uma e Z-Tower) têm empresas definidas, como TOTVS e Bradesco.

Operações do complexo do Bourbon Carlos Gomes (Zaffari)

Shopping

1. Arranjos Express

2. Bah Restaurante

3. Bayard Esportes

4. Belshop

5. Bioma Brisas Salon

6.. Bio Ritmo

7. Boali Healthy Food

8. Chase Brasil

9. Cinépolis VIP

10. Dipa Galetos & Grelhados

11. Donna Ly

12 . Freddo Gelateria

13. Farm Rio

14. Gafas & Co

15. Golden Chaves

16. Havanna Heladeria

17. Hering

18. Kopenhagen

19. Lavanderia Chuá

20. Livraria Paisagem

21. McDonald's

22. Milky Moo

23. Mixcell Prime

24. Momentos Tabacaria e Presentes

25.. Narbona (uruguaio)

26.. O Boticário

27. Óticas Carol

28. Panvel

29. Paparotto Cucina

30. Pop Poke

31. Press Café

32. Reserva

33. Ri Happy Brinquedos

34. Salvador Cervejaria

35. Supermercado Zaffari

36. Trópico

37. Yogini

38. Zeiss Vision Center

Torres corporativas (UMA Corporate e Z-Tower):

1. Agromai

2. Bradesco

3. Clínica de Oftalmologia Dr. Rafael Braga

4. Clínica Neurologia Dr. Pedro Schestatsky

5. Isla Digital

6. Ópera Soluções

7. Totvs

Fonte: Apuração Minuto Varejo