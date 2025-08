> A New Shoes, franquia de higienização e reparação profissional de calçados, abriu unidade na rua na Marquês do Herval, 491, em Caxias do Sul, a segunda no Estado. O grafite da loja foi feito por Gustavo Gomes. A primeira da rede estreou em Porto Alegre, no bairro Auxiliadora.

> A Latam registra alta de 36% na emissão de passagens usando pontos do seu programa de fidelidade, para voos a partir do Aeroporto Internacional Salgado Filho, no primeiro semestre deste ano frente ao mesmo período de 2023. O confronto não foi com 2024 devido à enchente que fechou o terminal em maio. Foram 144 mil tíquetes com pontos. Clientes de Sicredi, Banrisul e Grupo Zaffari trocam mais pontos.

> A Termolar cresceu 20% no total exportado no primeiro semestre de 2025. Foram vendidos mais de 600 mil itens, número recorde da empresa.

> A Slaviero Hospitalidade, administradora das marcas Slaviero Hotéis, Slim Hotéis e 1/4 UmQuarto, vai assumir a operação do Quali Porto Alegre, no bairro Moinhos de Vento.