Shopping da Comercial Zaffari ganha Havanna inédito e Crepefy e terá Mamma Mia

O Bella Città Shopping, em Passo Fundo, ganhou duas operação e terá o desembarque do modelo express do Galeto Mamma Mia em setembro. A cafeteria Havanna abriu no segundo piso - é a primeira do Norte do Rio Grande do Sul -, e a creperia Crepefy começou a operar nesta sexta-feira (1) no terceiro piso.

Além do Mamma Mia, a loja Malasanti, de produtos como incensos e outros itens místicos, abre até o fim do ano. O complexo soma hoje 115 operações no mix.

O Havanna, argentino com mais de 70 anos de existência, levou a fama dos alfajores e doce de leite ao cardápio dos frequentadores do shopping. No Estado, o Havanna tem unidades também em Porto Alegre, Caxias do Sul, Canela e Bento Gonçalves.

"A nova loja traz um diferencial inédito: é a primeira do Brasil a oferecer, em um mesmo ambiente, café e sorvete", destaca, em nota, o Bella Città.



Já a maior rede de franquias no segmento no mundo, a Crepefy tem crepes, wraps, saladas, sucos naturais e smoothies, "preparados com ingredientes frescos e nutritivos", diz a direção do complexo.