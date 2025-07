Estudo aponta cidades gaúchas mais afetadas pelo aumento de tarifa dos EUA

Ainda com certa dose de dúvida se o governo Donald Trump vai mesmo implementar a "fitfty tax" - , a tarifa de 50% sobre a importação de produtos brasileiros, setores do comércio buscam dimensionar o tamanho do rombo com a custo maior para vender ao parceria da América do Norte.

O Instituto Fecomércio-RS de Pesquisa (IFEP), iniciativa do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, fez estudo sobre efeitos no comércio no Rio Grande do Sul. A entidade cita que as vendas aos EUA somaram R$ 10,13 bilhões em 2024, 9,11% do total exportado.

A análise buscou dimensionar a fatia de áreas exportadoras e impacto local. Região de Santa Cruz do Sul desponta como a mais afetada, pois tem mais de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) dependente do tabaco enviado aos norte-americanos. Santa Cruz do Sul, Montenegro, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Bento Gonçalves, Nova Prata, Guaporé e Lajeado estão na lista das que mais devem sofrer.

“O Rio Grande do Sul é um Estado historicamente exportador, e medidas como essa têm potencial para gerar efeitos em cascata sobre a nossa economia, especialmente em municípios fortemente dependentes do mercado externo. O impacto não se limita às empresas exportadoras, mas se estende ao comércio local, ao consumo das famílias e à geração de renda nas regiões afetadas”, analisou, em nota, o presidente da federação, Luiz Carlos Bohn.