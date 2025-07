Grife de luxo francesa marca data para abrir loja no Iguatemi Porto Alegre

nova grife de luxo desembarca esta semana no shopping center que tem mais operações internacionais no Rio Grande do Sul. A Chanel estreia nesta quinta-feira (24) sua loja com foco em perfumes e cosméticos. A marca, que reforça o time que tem ainda Dolce & Gabbana e Gucci - a Louis Vuitton fechou no fim de 2024 -, entre grifes de moda, promete experiência e portfólio que faz a fama da varejista francesa. Umaesta semana no shopping center que tem. Asua loja com foco em. A marca, que reforça o time que tem ainda- a-, entre grifes de moda, promete experiência e portfólio que faz a fama da varejista francesa.

"A partir do dia 24 de julho, a Chanel abre sua nova boutique, dedicada ao universo da fragrância e beleza", diz a maison, em nota.

A loja tem área de 90 metros quadrados e venderá desde perfumes a maquiagens e coleções de óculos clássicos e lançamentos da marca. Na nota, a Chanel diz que clientes poderão agendar sessões de maquiagens privadas e ter orientações exclusivas, incluindo a seção de fragrâncias.

Minuto Varejo noticiou em março que a grife ia se instalar. Também deve abrir este ano outro nome da alta moda internacional. Carolina Herrera (CH) terá unidade bem perto da Chanel . Elas estarão no setor de marcas de luxo, pois Gucci e Dolce estão bem perto, tudo no nível principal do shopping. A colunanoticiou em março que a grife ia se instalar. Também deve abrir este ano outro nome da alta moda internacional.. Elas estarão no setor de marcas de luxo, poistudo no nível principal do shopping.

O Iguatemi terá em breve outra frente de operações com foco em gastronomia. O terceiro piso, que foi o da última expansão, está em obras para instalação de novos restaurantes e área de eventos

Livraria da Travessa, do Rio de Janeiro, deve abrir até fim de agosto a primeira filial no Sul do Brasil, ao lado da Outras novidades são na área editorial. A, do Rio de Janeiro, deve abrir até fim de agosto a, ao lado da Zara, que está com ampliação física.

A Chanel vai montar uma unidade do braço de perfumaria e cosméticos e maquiagem, chamada de Fragrance & Beauty. Outro segmento que a marca atua é de moda (fashion), com vestuário e acessórios.

A vaga deixada pela Louis Vuitton, cuja saída seguiu estratégia de redução da presença no Brasil e foco em alguns shoppings de status de alta renda, ainda não foi ocupada. Entre as grifes cogitadas ou alvo de comentários de que poderia também aterrissar no Rio Grande do Sul, está a italiana Prada.