No Ponto: Pelotas Shopping, DC e Refeitório, Breton, WeDo no Praia, I Fashion, Fort e PopCenter

> O Pelotas Shopping ganhará mais três operações: Galeto Mamma Mia (restaurante e express), L'Occitane au Brésil e Italia Estofados.

> O MuleBule prepara novidades em dose dupla no DC Shopping, no Quarto Distrito, Zona Norte de Porto Alegre. O dono do Refeitório do Caldeira, restaurante aberto no antigo Mercado Paralelo em parceria com o Instituto Caldeira, vai montar uma cafeteria, onde foi Quiero Café. Neste sábado, estreia a Feijoada no restaurante, com capacidade para 200 pessoas, das 11h30min às 15h30min. Ingressos pelo Whatsapp (51) 99282-4306 e no local.

> A loja Breton, de mobiliário no Moinhos de Vento, em Porto Alegre, foi vendida para a franqueadora, após quatro anos e "crescimento acelerado", diz o empresário gaúcho Henrique Zorzi, que transferiu a operação com 50 funcionários. O valor do negócio não foi informado.



> O WeDo Salon vai abrir no Praia de Belas Shopping, na Capital. O salão migra de ponto na rua no Menino Deus, onde terá novo empreendimento, para o complexo de varejo. Previsão é setembro.

> O I Fashion Outlet Novo Hamburgo terá o I Fashion Hall no fim de semana, das 11h às 20h, com oito vinícolas.

> O Fort Atacadista, do grupo Pereira, tem mais cem vagas nas lojas de Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul e Viamão.

> O PopCenter, com mais de 600 lojas no Centro Histórico, ofereceu área para a Sala do Empreendedor, ligada à prefeitura. Douglas Alonso, presidente do órgão, cita que o complexo tem fluxo diário de 30 mil pessoas e ainda o Tudo Fácil. Mas a Secretaria de Desenvolvimento diz que a Sala voltará ao Palácio do Comércio.